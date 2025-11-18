La pelea brutal en Badalona (Barcelona) entre dos bandas de delincuentes reincidentes magrebíes se ha saldado con varios heridos y un total de tres detenidos, uno de ellos con heridas graves en la cabeza. Todos los detenidos tienen antecedentes por hechos violentos.

Los arrestados formaban parte del grupo de más de doce delincuentes reincidentes de ambas bandas de origen argelino y marroquí que este sábado se enfrentaron con armas blancas y palos en la calle Pablo Iglesias del barrio de la Salud de Badalona.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha publicado en sus redes sociales el vídeo de la pelea entre las dos bandas en el barrio de La Salud, celebrando que la intervención policial de la Guardia Urbana logara la detención de varios de los implicados en la reyerta.

«Escoria de la peor calaña»

«Felicidades a @Badalona_GUB que esta noche ha detenido a varios delincuentes que estaban peleándose entre ellos en el barrio de La Salut. Todos con antecedentes penales, marroquíes y argelinos y uno con orden de captura en el espacio Shengen», ha publicado el alcalde.

El mensaje de Albiol no ha ahorrado adjetivos con los protagonistas de la pelea: «Escoria de la peor calaña protegidos por un gobierno que se niega a controlar las fronteras y que ha convertido a España en un coladero para todos los delincuentes de Marruecos y Argelia. Y quien acaba padeciendo son los ciudadanos de nuestras ciudades. En #Badalona seguimos luchando contra esta gentuza a pesar del gobierno central», ha sentenciado.

El mensaje del alcalde Albiol ha generado una gran polémica en las redes sociales a la vez que ha reabierto el debate sobre la seguridad en los barrios de Badalona. La publicación coincide con un aumento de la atención mediática sobre la inseguridad en las grandes ciudades de toda España.