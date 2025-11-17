Fin de semana caliente en Madrid por los violentos enfrentamientos entre bandas latinas de la capital, protagonizados en gran parte por menores, que se han saldado con un total de tres heridos, uno de ellos apuñalado de gravedad en el distrito de Latina.

Otros dos jóvenes fueron heridos en sendos enfrentamientos en San Blas. Uno apuñalado en una pierna y otro recibió dos machetazos en la cara y un brazo en una venganza entre pandilleros de los Dominican Don’t Play (DDP) y de los Latin Kings.

La Policía Nacional, desplazada al lugar de los hechos, ha detenido a cuatro de los implicados en las reyertas, entre ellos el herido a machetazos, y evitado una cuarta pelea entre pandilleros armados con cuchillos.

Primera reyerta: apuñalado en San Blas

El primer enfrentamiento entre miembros de las bandas latinas de los Dominican Don’t Play y los Latin Kings tuvo lugar el jueves a la altura del número tres de la calle Brocado en el barrio de San Blas.

Allí, varios grupos de jóvenes de ambas bandas se enfrentaron armados con cuchillos alrededor de las 23:00, muchos de los participantes en la reyerta eran menores de edad. La pelea se saldó con un joven de 18 años apuñalado en una pierna. La víctima fue atendida por un equipo del SAMUR-Protección Civil y de la Policía Nacional y trasladado al Ramón y Cajal con pronóstico reservado.

Venganza 24 horas después

La venganza entre las dos bandas latinas no se hizo esperar. En menos de 24 horas, también en San Blas, en la calle Nicolasa Gómez, tuvo lugar el viernes pasadas las 21:00 horas.

En esta ocasión, otro joven pandillero fue herido de dos machetazos. Uno en la boca y un segundo, y más grave, en la pierna. El SAMUR atendió a la víctima en el lugar de la pelea y le trasladó como detenido y con pronóstico reservado a un centro hospitalario. Los patrullas de la Policía Nacional consiguieron atrapar a tres pandilleros más.

La Policía evita una tercera reyerta

Mientras los agentes entregaban al Grupo de Menores (GRUME) a tres de los detenidos, menores de edad, sus compañeros evitaron un tercer enfrentamiento en la misma zona.

Los agentes sorprendieron a un nutrido grupo de menores de edad armados con cuchillos que buscaban venganza. Los policías requisaron un cuchillo de grandes dimensiones a un menor de 14 años e identificaron a varios de los pandilleros, el resto consiguió huir.

Tercer apuñalado grave en Latina

Sólo 24 horas después, en la madrugada de este domingo,Un joven de 19 años ha resultado herido grave en la noche de este sábado tras sufrir varias heridas por arma blanca en un parque situado entre la calle Gotarrendura y la calle Sepúlveda del distrito madrileño de La Latina.

Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, el suceso se ha producido sobre las 23:55 horas y, cuando los equipos del SAMUR-Protección Civil han llegado al lugar, han encontrado al joven con múltiples heridas en el abdomen, el tórax y la axila.

La herida de la axila es la que presenta una mayor gravedad, ya que tiene afectación pulmonar y le ha provocado un neumotórax. Los sanitarios han logrado estabilizar al varón en el lugar y lo han trasladado en estado grave al Hospital Clínico en una unidad medicalizada escoltada por la Policía Municipal.