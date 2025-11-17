El joven magrebí que se dedicaba a cometer agresiones sexuales a mujeres en el centro de Almería ha sido detenido de nuevo por la Policía Nacional. El sujeto de 23 años, está acusado de atacar a las mujeres subido en un patinete y manosearlas en sus partes íntimas antes de darse a la fuga.

La alerta policial, unida a la creciente preocupación social, especialmente en redes sociales, provocó que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional estableciera un dispositivo específico de localización en coordinación con la UFAM para acabar con las agresiones sexuales del delincuente.

El despliegue policial tuvo éxito. Durante el pasado sábado, agentes de Seguridad Ciudadana localizaron al sospechoso en el popular barrio de Pescadería, procediendo a su detención sin incidencias destacables. Sobre el ahora detenido pesaba una orden de búsqueda y detención dictada por la UFAM (Unidad de Familia y Mujer).

Reincidente por más agresiones sexuales

Las víctimas prestaron declaración ante el grupo de investigación de la Policía, y los agentes lograron identificar al autor, un hombre que coincidía con el mismo perfil y apariencia del responsable de agresiones similares cometidas en marzo.

De hecho, según fuentes judiciales el ciudadano magrebí detenido ya estaba siendo investigado por otras cuatro agresiones sexuales a mujeres, cometidas en el mes de marzo y con el mismo modus operandi. Tras su detención hace seis meses, el agresor del patinete fue enviado a prisión provisional pero su familia pagó la fianza y volvió a la calle.

Policía pide a las víctimas que denuncien

Finalmente, el agresor sexual del patinete ha sido puesto a disposición del Juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Almería, mientras la Policía continúa con la investigación destinada a esclarecer si pudiera estar relacionado con otros hechos de naturaleza similar.

Los agentes responsables de la investigación, creen que el ahora detenido ha podido cometer más agresiones sexuales sobre más mujeres y animan a las víctimas a denunciar cuanto antes.