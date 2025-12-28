Muere Carles Villarrubí, ex vicepresidente del Barcelona

El barcelonismo está de luto. Carles Villarrubí, vicepresidente del FC Barcelona durante los mandatos de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, ha fallecido este domingo a los 71 años de forma repentina. Antes de formar parte de la Junta Directiva del club, Villarrubí ya había estado vinculado a la entidad, ya que fue portero del equipo de hockey sobre hielo hasta que tuvo que abandonarlo por las lesiones.

Después de ocupar cargos de bastante responsabilidad con Rosell y Bartomeu, hasta alcanzar la vicepresidencia, Carles Villarrubí decidió poner punto y final a su etapa directiva en el Barcelona el 1 de octubre de 2017. El entonces vicepresidente del club dimitió al no estar de acuerdo con la decisión del club de jugar el partido frente a Las Palmas, al encontrarse Cataluña en pleno referéndum ilegal por la independencia de la Comunidad Autónoma. La Policía Nacional actuó por orden de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e incautó el material relacionado con el referéndum ilegal.

Villarrubí dimitió después de siete años ligado al FC Barcelona como directivo, porque en su opinión no debía jugarse aquel partido debido a lo que estaba sucediendo en Cataluña, pese a que aquel referéndum no era válido al haberse celebrado de forma ilegal. El empresario catalán entró junto a Sandro Rosell en 2010, después de haberle acompañado durante toda su campaña electoral a la presidencia. De primeras, entró como vicepresidente institucional y Bartomeu lo mantuvo en el cargo a su llegada, hasta que decidió marcharse en octubre de 2017.

El FC Barcelona emitió un comunicado en sus redes sociales tras conocer el fallecimiento de su ex vicepresidente: «El FC Barcelona, su presidente y la Junta Directiva expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de Carles Vilarrubí, vicepresidente institucional del club desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre de 2017».

«Vinculado al Barça desde muy joven, también defendió el escudo como jugador de hockey sobre patines, antes de desarrollar una larga trayectoria como directivo. Empresario y gastrónomo, galardonado con la Creu de Sant Jordi y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición. El Club quiere expresar todo su apoyo y cariño a la familia y amigos. Descanse en paz», añade el escrito publicado por el Barça.