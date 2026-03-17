Confirmado por el BOE: se dispara el precio de la bombona de butano desde hoy

El precio de la bombona de butano sube un 4,9% a partir de este martes 17 de marzo por la guerra en Oriente Medio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado este martes un incremento del 4,9 % en el precio de la bombona de butano, situando el coste máximo en 16,35 euros por unidad de 12,5 kg. Este ajuste responde a la reciente escalada de tensiones en Oriente Próximo, que ha provocado un aumento de los precios del gas en los mercados internacionales y ha repercutido directamente en el suministro nacional.

¿Por qué sube la bombona de butano?

El incremento del precio se debe principalmente a factores externos que impactan en el coste del combustible:

Conflicto en Oriente Próximo: La guerra en la región ha generado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales, que se traduce en mayores costes de importación para España.

La guerra en la región ha generado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales, que se traduce en mayores costes de importación para España. Costes de transporte y logística: Distribuir las bombonas hasta hogares y negocios implica transporte especializado y almacenamiento seguro, lo que eleva el precio final.

Distribuir las bombonas hasta hogares y negocios implica transporte especializado y almacenamiento seguro, lo que eleva el precio final. Actualización regulada mensual: El Ministerio de Industria ajusta periódicamente el precio máximo del butano para reflejar los costes reales de producción y distribución.

Impacto en los hogares y negocios

El aumento afecta directamente a millones de hogares que dependen del butano para calefacción, cocinas y calentadores de agua. También se sienten los efectos en pequeños comercios y restaurantes que utilizan este combustible en sus cocinas:

Hogares: Las familias verán un incremento notable en el gasto mensual, sobre todo en zonas rurales sin acceso a gas natural.

Las familias verán un incremento notable en el gasto mensual, sobre todo en zonas rurales sin acceso a gas natural. Negocios: Restaurantes, bares y cafeterías deberán asumir un coste mayor, que podría repercutir en los precios al consumidor.

Restaurantes, bares y cafeterías deberán asumir un coste mayor, que podría repercutir en los precios al consumidor. Zonas rurales: La dependencia del butano hace que el incremento sea especialmente sensible en municipios donde no llega el gas canalizado.

Consejos para minimizar el gasto

Frente al aumento, se recomiendan varias medidas: