Confirmado por el BOE: se dispara el precio de la bombona de butano desde hoy
La bombona de butano sube un 4,9 % hasta 16,35 euros por la guerra en Oriente Medio
El precio de la bombona de butano sube un 4,9% a partir de este martes 17 de marzo por la guerra en Oriente Medio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado este martes un incremento del 4,9 % en el precio de la bombona de butano, situando el coste máximo en 16,35 euros por unidad de 12,5 kg. Este ajuste responde a la reciente escalada de tensiones en Oriente Próximo, que ha provocado un aumento de los precios del gas en los mercados internacionales y ha repercutido directamente en el suministro nacional.
¿Por qué sube la bombona de butano?
El incremento del precio se debe principalmente a factores externos que impactan en el coste del combustible:
- Conflicto en Oriente Próximo: La guerra en la región ha generado un encarecimiento del gas en los mercados internacionales, que se traduce en mayores costes de importación para España.
- Costes de transporte y logística: Distribuir las bombonas hasta hogares y negocios implica transporte especializado y almacenamiento seguro, lo que eleva el precio final.
- Actualización regulada mensual: El Ministerio de Industria ajusta periódicamente el precio máximo del butano para reflejar los costes reales de producción y distribución.
Impacto en los hogares y negocios
El aumento afecta directamente a millones de hogares que dependen del butano para calefacción, cocinas y calentadores de agua. También se sienten los efectos en pequeños comercios y restaurantes que utilizan este combustible en sus cocinas:
- Hogares: Las familias verán un incremento notable en el gasto mensual, sobre todo en zonas rurales sin acceso a gas natural.
- Negocios: Restaurantes, bares y cafeterías deberán asumir un coste mayor, que podría repercutir en los precios al consumidor.
- Zonas rurales: La dependencia del butano hace que el incremento sea especialmente sensible en municipios donde no llega el gas canalizado.
Consejos para minimizar el gasto
Frente al aumento, se recomiendan varias medidas:
- Comparar precios entre distribuidores y aprovechar ofertas de compra múltiple o pago online.
- Uso eficiente del butano: revisar hornillos y calentadores para optimizar su rendimiento y reducir consumo innecesario.
- Considerar alternativas energéticas: gas natural, electricidad o sistemas solares pueden reducir la dependencia del butano.
- Almacenamiento seguro: comprar bombonas adicionales de forma responsable y respetando todas las normas de seguridad.
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