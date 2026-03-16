El precio de la bombona de butano se va a disparar un 4,9% a partir de este martes por la guerra de Irán, según la resolución que ha publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta forma, la crisis energética causada por la desestabilización que sufre Oriente Medio llega también a este tipo de productos de gas, por lo que las familias que utilicen este recurso van a comenzar a notar en su presupuesto el impacto del conflicto bélico.

En este sentido, el BOE ha incrementado casi un 5% el precio fijado de la bombona de butano en comparación con la última revisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, alcanzando un montante de 16,35 euros por unidad.

La cartera que dirige Sara Aagesen ha informado que esta subida se debe al incremento de los fletes, que ha sido del 16,6%, y el que han sufrido las materias primas (+3,2%), junto con una leve apreciación del euro frente al dólar (+1,2%).

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kg (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado, por lo que su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El precio de la bombona de butano

Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.

Por otra parte, dicha revisión del precio de la bombona de butano, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

Por tanto, dado que ahora el precio se ha incrementado un 4,9%, la revisión es prácticamente la máxima que pueden hacer las autoridades. Un precio que se está viendo enormemente influido por la guerra de Irán que está azotando a todos los recursos energéticos a nivel mundial.

El GLP envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.

En 2025 se consumieron 57 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2021, el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 12%.