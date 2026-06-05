Audiencias de ayer: Florentino Pérez lleva a ‘Horizonte’ a récord y a vencer a ‘La Revuelta’

Las audiencias de ayer, jueves 4 de junio de 2026, han estado marcadas por el regreso del fútbol gracias al partido de España que se emitió en La 1 y que obligó a cambiar el horario de emisión de La Revuelta, que tuvo que competir contra la segunda parte de la gala de Supervivientes. Por su parte, El Hormiguero no ha tenido a su principal rival, pero ha marcado uno de sus peores datos en mucho tiempo por coincidir con la emisión del partido, un aperitivo de lo que vendrá en apenas unos días con el comienzo del Mundial 2026.

El partido de ‘la roja’ consigue un impresionante 24.3 %, un dato que, recordemos, consigue con un partido amistoso contra una selección menor. Cuando comience la competición, es bastante sencillo que los encuentros logren superar el 50 % de la cuota de pantalla y que ese dato suba si el combinado nacional consigue llegar a las rondas importantes de la competición. El Hormiguero (11.9 %), que contaba con el esperado regreso de Raphael tras sufrir un ictus y un linfoma, aguanta el tipo de la mejor manera posible. El que saca un sobresaliente en esa franja horaria es Iker Jiménez, que saca pecho en una noche muy complicada y sube una décima y 94.000 espectadores respecto al miércoles.

Supervivientes (8.2 %) no puede brillar en el access prime time, pese a que estaba en una noche importante de expulsión. El Gran Wyoming sigue sufriendo de lo lindo con El intermedio (5.7 %) y su lucha continúa por no ser superado por Cifras y Letras (5.5 %), que sigue triunfando en La 2.

Audiencias del access ‘prime time’ de ayer

‘Fútbol. España-Irak: 24.3 % y 2.830.000

‘El Hormiguero’: 11.9 % y 1.456.000

‘Horizonte: Avance’: 9.8 % y 1.198.000

‘Supervivientes exprés’: 8.2 % y 999.000

‘El Intermedio’: 5.7 % y 697.000

‘Cifras y letras 5.5% 682.000

Florentino Pérez rompe audímetros con su visita a Iker Jiménez en plena campaña electoral

El duelo por la expulsión entre Maica y Claudia Chacón ha llevado a la gala de los jueves a vivir momentos de gran tensión, puesto que ambas son dos de las favoritas a estar en la final. Jorge Javier Vázquez logra un 17.5 % y liderar con gran ventaja en la segunda parte de la noche, ya sin el fútbol como rival.

La gran alegría para Mediaset la consigue Horizonte, que supera su mejor dato en número de espectadores del año 2026 en la noche de los jueves —que había conseguido hace una semana— y se dispara por encima del millón de espectadores en la segunda parte de la noche gracias a la entrevista con el candidato a la presidencia del Real Madrid y todavía presidente en funciones.

El que sufre es David Broncano, que ha tenido que cambiar su horario para emitir su programa después del partido de España contra Irak. La Revuelta (12.2 %) no puede contra Iker Jiménez y se debe conformar con la tercera plaza.

Si en Mediaset celebran una gran noche de jueves, en Atresmedia han visto cómo se les ha atragantado. El nuevo capítulo de la serie ¿A qué estás esperando? (6.7 %) sigue en mínimos; mientras que Alberto Chicote y su Servicio Secreto (3.2 %) no terminan de arrancar en audiencias, pese a que se trata de un programa perfecto para los fans de Pesadilla en la cocina.

Audiencias del ‘prime time’ del jueves 4 de mayo