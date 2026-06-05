Así es el capricho de Carlos Alcaraz que se vende en Mercadona: baratísimo y perfecto para el calor

Carlos Alcaraz ha hecho virales unos helados del Mercadona mientras sigue de baja por la lesión en la muñeca que le ha hecho perderse Roland Garros y por la que también causará baja en Wimbledon. Mientras acelera en su recuperación, el tenista murciano ha publicado una serie de fotos en las redes sociales en las que ha convertido en tendencia uno de los productos estrella de la principal cadena de supermercados de España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los helados de Mercadona que ha hecho famosos Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz avanza en su proceso de recuperación camino del US Open y la temporada de pista dura que arrancará en el mes de agosto. Una lesión en el tendón de la corva de su muñeca derecha ha impedido al tenista murciano perderse el Conde de Godó, los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros y Wimbledon. Ahora, un par de meses después, el ganador de 7 Grand Slams ya está en una nueva etapa en la que ya está combinando gimnasio con ejercicios en la pista.

Es más, hace unos días se hicieron virales unas imágenes de Carlos Alcaraz entrenando sobre la pista rápida del Palmar utilizando sólo su mano izquierda. El tenista murciano ya se ha quitado la férula que ha portado en las últimas semanas en su brazo derecho y, a partir de ahora, con la máxima prudencia, irá aumentando la intensidad de los entrenamientos con la mente puesta en el tercer grande de la temporada que arrancará en Nueva York en la última semana de agosto.

Mercadona enamora a Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz publicó hace unos días una secuencia de imágenes en las redes sociales en las que resumía sus últimas semanas en Murcia. Además de la playa, amigos, paella, ejercicio físico y entrenamientos, el tenista murciano agregó una fotografía de unos helados del Mercadona que se han hecho virales después de que los publicitara (sin ánimo de lucro) el número 2 del mundo. Estos son uno de los postres más populares de la cadena de supermercados de Juan Roig.

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«Mini helado cucurucho sabor nata Hacendado sin azúcares añadidos». Así promociona Mercadona este producto que se puede encontrar en todos los supermercados de la principal cadena de España. A pesar de que se trata de un helado, este alimento se caracteriza por tener un valor nutricional correcto de 69 kcal con 3,9 g de grasas y 0,8 g de azúcares por unidad. Hay que tener en cuenta que este postre no cuenta con azúcares añadidos. El precio del pack de 12 es de 3,32 euros.

Los ingredientes son los siguientes: