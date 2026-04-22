Toni Nadal aconseja a Carlos Alcaraz sobre su participación en Roland Garros

Carlos Alcaraz puso en duda su presencia en Roland Garros en la ceremonia de los Premios Laureus y Toni Nadal ha opinado sobre las palabras del número 2 del mundo, que sufre una lesión en la muñeca que le ha hecho ser baja en el Mutua Madrid Open 2026, que comienza este miércoles. El entrenador y tío de Rafa Nadal ha dejado claro que el murciano tiene que escuchar su cuerpo y que es mejor no forzar, aunque esto suponga no estar sobre la arcilla de París.

Carlos Alcaraz hizo saltar las alarmas el pasado lunes tras aparecer con una férula en su mano derecha en la gala de los Laureus y posteriormente dejar claro ante los medios de comunicación que es una opción real no estar en Roland Garros. La lesión del número 2 del mundo es algo más grave de lo esperado y esa inflamación en el tendón de la muñeca derecha le puede tener en baja durante toda la temporada de tierra batida, Roland Garros incluido.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Carlos Alcaraz puso en duda su participación en París. «Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros, así que veremos cómo sale la prueba; a ella nos remitimos. Yo prefiero volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal. Hay que cuidarse, que la carrera del tenista puede ser muy larga», dijo ante los periodistas.

Así que todo apunta a que Carlos Alcaraz anunciará en los próximos días su ausencia en el Masters 1000 de Roma, en el que defendía 1.000 puntos en la lucha por el número 1, y está en duda de si estará en Roland Garros, que arranca el próximo 23 de mayo en París. Además de los puntos que tenía que defender en París, el tenista murciano tiene en este 2026 la oportunidad de ganar el torneo por tercera vez consecutiva tras sus victorias en 2024 y 2025.

El consejo de Toni Nadal a Carlos Alcaraz

Si hay una voz que hay que escuchar en el mundo del tenis, es la de Toni Nadal. El tío y entrenador de Rafa Nadal ha aconsejado a Carlos Alcaraz que es mejor no forzar de cara a su participación en el próximo Roland Garros.

«Escuchando a Alcaraz, parece que está complicado que juegue en Roland Garros. A su edad no tiene que arriesgar, aún le quedan muchos años en el circuito y es mucho mejor tener precaución», dijo Toni Nadal a la vez que dejó claro que: «No suelen aconsejar volver a competir si la lesión no está totalmente curada y creo que eso es lo que va a hacer él».

«Es una faena para él porque tenía muchas opciones de poder repetir título en París. Es duro para él, pero me parece muy inteligente anteponer la carrera al deseo de jugar de forma inmediata. No tiene necesidad de forzar», afirmó Toni Nadal sobre la participación de Carlos Alcaraz en Roland Garros.

El considerado por muchos como el mejor entrenador de la historia de este deporte también dijo que, a pesar de las últimas derrotas del murciano en Indian Wells, Miami y Montecarlo, el año está siendo muy bueno para él. «Pese a que en los últimos tres torneos no han ido bien las cosas, el año está siendo muy bueno para él y ha ganado un Grand Slam. Si a Alcaraz le dicen que no está muy clara su participación, no participaría en el torneo. A este nivel debes estar muy bien para rendir al máximo, y es mejor no forzar», cerró en su intervención en Radioestadio de Onda Cero.