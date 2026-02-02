Toni Nadal compara la era de Rafa con la de Alcaraz: «Los jugadores de ahora se rinden un poco antes»

Toni Nadal, uno de los entrenadores más exitosos de la historia del tenis, quiso hacer una comparativa entre la era de su sobrino Rafa y la que ahora domina Carlos Alcaraz. El técnico especificó que existe una gran diferencia entre esos tiempos y los actuales y que consisten que «los jugadores de ahora se rinden un poco antes» tras la victoria del murciano en el Open de Australia.

«Hoy en día creo que Carlos Alcaraz tiene una ventaja. No es lo mismo jugar contra Djokovic, Murray o Federer que lo que hay ahora. Los jugadores se rinden un poco antes. Eso no le quita ningún mérito a Carlos, que es extraordinario. Yo puedo jugar hasta donde me dejen mis rivales», reflexionó el técnico mallorquín.

Después de convertirse en el tenista más joven en ganar el Career Grand Slam, Toni Nadal no quiso poner límite a lo que puede conseguir Alcaraz en su carrera. «Es un jugador completísimo tanto física, como técnica y mentalmente. Lo tiene todo para llegar donde quiera. También dependerá de los rivales que le salgan en el camino: si son más duros, tendrás menos opciones; si son más asequibles, más. Pero va a llegar donde él quiera», especificó.

También se refirió a la salida de Juan Carlos Ferrero como entrenador de Carlos Alcaraz en declaraciones a Antena 3: «Para mí no le ha afectado la ruptura. Juan Carlos hizo un gran trabajo, pero evidentemente el que juega es Alcaraz. El trabajo estaba hecho. Esto no es como un equipo de fútbol donde cambias jugadores y sistemas. Carlos tiene unas condiciones extraordinarias».

Finalmente, Toni Nadal no dudó en bromear sobre el reto que le planteó Novak Djokovic a su sobrino Rafa de bajar a jugar en la final del Open de Australia. «Creo que no le hubiera ido muy bien a Djokovic si hubiera bajado mi sobrino», defendió sobre el estado de forma de Nadal, quien recientemente confesó que había empuñado una raqueta por primera vez desde que se retiró en octubre de 2024.