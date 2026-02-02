La prensa internacional se rinde a Carlos Alcaraz: «Su leyenda en el tenis está en proceso de escritura»

La prensa internacional se rinde este lunes a Carlos Alcaraz tras su hazaña cosechada en la final del Open de Australia al vencer a Novak Djokovic y convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open). Las principales cabeceras del mundo hacen un gran hueco en sus portadas al tenista español con titulares como este tan impactante de The Times: «Su leyenda en el tenis está en proceso de escritura».

La prensa internacional se vuelca con Alcaraz

El diario deportivo italiano Il Corriere della Sera también reconoció el hito del murciano pese a que su tenista Jannik Sinner cayó en semifinales con Djokovic: «Alcaraz el fenómeno: a los 22 años ya en la historia».

Los medios de comunicación más prestigiosos de Estados Unidos dedican espacio en sus portadas a la hazaña del español. «Alcaraz Slams (referencia al gran torneo) Djokovic», dice The Wall Street Journal. «Construyendo su propia leyenda», reza el titular de The New York Times. «¿Isn’t life Grand (¿No es grande la vida?», publica The Washington Post.

El prestigioso diario The Independent, de Reino Unido, abre su portada con el título del murciano: «Alcaraz logra el career Grand Slam con 22». Y así lo cuenta The Guardian: «El Rey Carlos se convierte en el jugador más joven en completar el Grand Slam». El boom con el español vuelve a ser de impacto mundial.