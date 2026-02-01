La premonición que Alcaraz confesó a OKDIARIO: «¿Un reto para 2026? Ganar en Australia»
El tenista murciano, flamante campeón del Open de Australia, contó hace dos meses a este periódico su gran ambición del 2026
Hace dos y medio, en el marco del último torneo de la temporada, Alcaraz se sentó con OKDIARIO para dialogar sobre presente y futuro. El este domingo campeón del Open de Australia había firmado en 2025 su mejor año al conquistar ocho títulos, dos de ellos de Grand Slam y cerrar la temporada como número uno de mundo. Se alimenta de triunfos y a este periódico le confesó su principal objetivo para 2026. «¿Un reto para el año que viene? Intentar ganar otro Grand Slam y si es el Open de Australia mejor», confesó.
Dicho y hecho. Dos meses y medio le han bastado para conseguir su ansiado título en Las Antípodas. «Estaría el resto del año sin ganar un Grand Slam con tal de ganar en Australia», llegó a decir. Todavía quedan tres grandes torneos por disputarse, pero ya tiene su Santo Grial de la forma más inmensa posible. Ante Djokovic, el más ganador de la historia y en la Rod Laver, el coto de caza privado para el serbio. Diez entorchados en Australia, nadie ha ganado más en el país oceánico.
Claudica ante Alcaraz, inquebrantable en todo el torneo y se alza como el más joven en completar el Career Grand Slam. Nadie en la historia ha ganado los cuatros Grand Slam antes que el murciano. Inició su viaje en 2022, con su primer US Open. En 2023 se coronó en Wimbledon y un años más tarde, en 2024, reinó sobre la tierra batida de Roland Garros. Ahora, en 2026, escribe el Open de Australia en su currículum y suelta el peso que sus críticos habían depositado sobre su mochila.
«Me acuerdo de la gente que ha dicho que no lo iba a conseguir, que pensaba que iba a venir a Australia y no iba a pasar de cuartos y no jugar un buen tenis. Me acuerdo de esa gente, parece irónico. Me tengo que acordar de mi gente, pero esa mentalidad me acompaña ahora. He venido aquí no para decirle a todo el mundo que soy capaz, sino para demostrármelo a mí mismo. He venido con ilusión y eso es con lo que debería quedarme, pero lo primero que se me ha venido a la cabeza es eso».
Alcaraz también tuvo elogios hacia su rival. «El primer set Djokovic lo ha jugado a un nivel muy alto. Cuando tiene una posición de ataque genera mucha incomodidad. Con muy pocos errores. Ha ganado el primer set y hemos estado fuertes. Me ha dado tranquilidad los siguientes puntos. Eso me ha mantenido con confianza. Sabía que si aguantaba su chaparrón iba a tener mis oportunidades. He estado concentrado para sacar todo lo que tenía».