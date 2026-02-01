Alcaraz ajusta cuentas: «Me acuerdo de la gente que decía que no iba a poder conseguirlo»

Cuando la derecha de Djokovic se fue larga, Alcaraz cayó al suelo y con él toda la presión que aglutinaba su mochila cada vez que ponía un pie en Australia. Djokovic y Zverev le habían rendido los dos años anteriores en cuartos de final y para este 2026 el objetivo estaba claro: ganar el Grand Slam que le faltaba. Ya los tiene todos. Es el más joven de la historia en completar todos los grandes. En 2022 su primer US Open. En 2023 se coronó en Wimbledon y un año más tarde, en 2024, reinó sobre la tierra batida de Roland Garros.

Se libera el murciano en Australia. «Me acuerdo de la gente que ha dicho que no lo iba a conseguir, que pensaba que iba a venir a Australia y no iba a pasar de cuartos y no jugar un buen tenis. Me acuerdo de esa gente, parece irónico. Me tengo que acordar de mi gente, pero esa mentalidad me acompaña ahora. He venido aquí no para decirle a todo el mundo que soy capaz, sino para demostrármelo a mí mismo. He venido con ilusión y eso es con lo que debería quedarme, pero lo primero que se me ha venido a la cabeza es eso».

Ahora, en 2026, escribe el Open de Australia en su currículum tras destronar al rey, al que le dedicó sus primera palabras a pie de pista. «Es muy inspirador lo que haces y dices, Novak. Disfruto mucho viéndote jugar y ha sido un honor compartir pista. Gracias por lo que haces, porque de verdad me inspiras mucho», comenzó. Posteriormente se refirió a su equipo. «Gracias por todo. La gente no sabe todo el trabajo que hago, lo mucho que he perseguido este momento, lo que hemos aguantado de gente hablando. Este trofeo también es vuestro. Ha venido a la quinta», añadió.

En la grada se encontraba un Rafa Nadal desplazado a Australia para la ocasión. «Creo que es la primera vez que Rafa me ve en directo desde que tenía 16 años y es un gran honor tenerle aquí. También ha sido un honor compartir pista contigo, un privilegio. Muchas gracias. Aprecio mucho todo lo que hace el torneo por nosotros y estoy muy contento por venir cada año. El amor que recibo cada vez es enorme. Muchas gracias por empujarme en los malos momentos. No puedo esperar a volver», detalló.

Alcaraz también tuvo elogios hacia su rival. «El primer set Djokovic lo ha jugado a un nivel muy alto. Cuando tiene una posición de ataque genera mucha incomodidad. Con muy pocos errores. Ha ganado el primer set y hemos estado fuertes. Me ha dado tranquilidad los siguientes puntos. Eso me ha mantenido con confianza. Sabía que si aguantaba su chaparrón iba a tener mis oportunidades. He estado concentrado para sacar todo lo que tenía».