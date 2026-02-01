Alcaraz arrancó la sonrisa de Nadal tras firmar el punto del Open de Australia: Djokovic no daba crédito

Carlos Alcaraz lo ha vuelto a hacer, ha levantado al público de sus asientos con un auténtico puntazo en la final del Open de Australia ante Novak Djokovic. El tenista español sacó hasta una sonrisa a Rafa Nadal, presente en el palco de autoridades de la Rod Laver Arena, que alucinó con el punto que firmaron los dos protagonistas de la final. Fue el punto del partido y uno de los mejores del torneo. El serbio no daba crédito de lo que había hecho su rival.

Todo arrancó con un gran saque abierto de Alcaraz sobre la derecha de Djokovic. El serbio responde como puede y el pupilo de Samu López conecta una derecha paralela que obliga al actual número cuatro del mundo a estirarse como puede con el revés.

Novak llegó a una bola casi imposible varios metros por detrás de la línea, casi pegado a las vallas publicitarias. La bola entró y Carlos se tomó su tiempo para sacar un revés cruzado que hizo que Djokovic tuviera que contestar con un resto por fuera de la red. Pero Alcaraz estuvo atento para sacarse un bote pronto y ponerla en el otro lado para llevarse el punto del Open de Australia.

El murciano se llevó la mano a la oreja, su clásico gesto de celebración, señal de que le están saliendo las cosas. Hasta Rafa Nadal en la grada alucinó con el puntazo que regalaron Djokovic y Alcaraz. Antes era él quien protagonizaba esos puntos y ahora es su sucesor, Carlos Alcaraz, el que le saca los aplausos con puntos como este.