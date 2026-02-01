Djokovic recurre a sus viejas tretas: abandona la pista tras caer 6-2 en el segundo set ante Alcaraz

Carlos Alcaraz no sólo debe enfrentarse al tenis de Novak Djokovic en la final del Open de Australia, sino también a las conocidas artimañas del serbio fuera de la pista. Tras ser apabullado 6-2 en el segundo set por un murciano que exhibió su mejor nivel, Djokovic optó por retirarse al vestuario, una de las maniobras marca de la casa del serbio que busca quebrar la inercia del partido y ganar tiempo para recomponerse.

El precedente está fresco en la memoria: en su duelo contra Stefanos Tsitsipas, cuando iba dos sets abajo en Roland Garros en 2021, el serbio utilizó el mismo recurso. Lo que parecía una derrota cantada se transformó en una remontada épica, como si el paso por el vestuario le hubiera devuelto milagrosamente las fuerzas.

El partido había arrancado con ventaja para Djokovic, que se adjudicó el primer set por 6-2. Sin embargo, Alcaraz dio la vuelta al marcador con una exhibición que dejó al serbio sin respuestas, igualando la contienda con idéntico resultado.

Ahora, con el encuentro en el filo de la navaja, Alcaraz tendrá que demostrar que su tenis es suficiente para neutralizar no solo el juego de Djokovic, sino también sus estrategias psicológicas dentro y fuera de la cancha.