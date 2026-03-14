Carlos Sainz: «Intento mantener la frustración al margen porque el año se puede hacer muy largo»

Carlos Sainz demostró su calidad como piloto con una gran vuelta en la Q1 que no le valió para seguir adelante en la clasificación del Gran Premio de China por los groseros problemas del Williams y, al bajarse del monoplaza, reflejó su faceta humana en sus declaraciones. El piloto español, que no deja de estar triste por el poco rendimiento que le puede sacar a su coche, está optando por mantenerse firme para no hundirse anímicamente. Este domingo saldrá decimoséptimo en la carrera del circuito de Shanghái (8:00 hora española).

«Ha sido una vuelta muy rápida la de hoy. También ayer en la sprint qualy, en la carrera he ido rápido. Desgraciadamente, son momentos duros para el equipo. Ni siquiera una vuelta muy buena te permite pasar a la Q2. Frustrante, pero intentando en esta primera parte de año quedarme con las pocas cosas positivas que hay, y es que voy rápido. No hice la qualy en Australia, prácticamente no hice libres ni aquí ni en Australia, me subo al coche y hago buenas vueltas», comenzó Sainz, resaltando que su nivel sigue estando al máximo.

«Mañana un top 15 es a lo que aspiramos, a no ser que los demás nos ayuden mucho, porque hoy ya llevábamos la ventaja de llevar rueda dura contra los demás, pero a paridad de neumáticos no tenemos ritmo para mucho más. Las carreras hay que correrlas. Saldré a por ello y a ver qué nos depara», dijo el piloto de Fórmula 1.

«Hasta que quitemos peso del coche y pongamos carga aerodinámica… Hay que probar cosas, entender el coche para cuando llegue lo nuevo. Paciencia, muy frustrante, pero estoy intentando mantener la frustración al margen, por lo menos en este primer cuarto de temporada, porque si no se puede hacer el año muy muy largo», afirmó el madrileño, unas palabras que duele escuchar tras su gran cierre del Mundial 2025.

Sainz no se hunde

«Hay que seguir acabando carreras, seguir aprendiendo de estos coches nuevos, acumulando información para poder luego dársela al equipo donde hay que mejorar. Estoy seguro de que las mejoras llegarán y sí, intentar mantener la calma en un momento muy duro para mí y todo el equipo», finalizó Sainz.