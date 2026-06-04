La llegada del velero Mata Mua al puerto de Sant Feliu de Guíxols ha despertado un gran interés en torno a Carmen Cervera, Tita Cervera. El emblemático barco de la baronesa Thyssen ha abandonado su habitual amarre en Barcelona para instalarse en la Costa Brava, un movimiento que muchos interpretan como una señal de normalidad en plena recuperación tras la neumonía grave que sufrió el pasado mes de mayo.

A sus 81 años, la baronesa continúa recuperándose en su residencia de Mas Mañanas, aunque mantiene sus decisiones habituales. Entre ellas destaca el traslado del Mata Mua, su velero insignia, utilizado cada verano para las vacaciones familiares. Mientras persisten las especulaciones sobre su salud, el traslado del velero a la Costa Brava refuerza la idea de que Tita Cervera mantiene sus planes de verano activos, confiando en retomar su vida habitual poco a poco.

El barco zarpó desde Barcelona y llegó a Sant Feliu de Guíxols tras varias horas de navegación. Este movimiento no es casual: tradicionalmente, la familia utiliza el yate para recorrer el Mediterráneo y viajar a destinos como Ibiza, por lo que su traslado sugiere que los planes estivales siguen adelante.

El Mata Mua es una embarcación de lujo con una fuerte carga simbólica. Su nombre proviene de una obra de Paul Gauguin, favorita de la baronesa, y significa Érase una vez. Construido en 1991 y reformado en 2004, es un motovelero de 38 metros de eslora con un diseño totalmente personalizado.

En su interior cuenta con cuatro suites con baño privado, capacidad para invitados y tripulación, y una decoración inspirada en el arte y el estilo marítimo. Cada estancia combina lujo, confort y piezas artísticas que reflejan la pasión de su propietaria por el coleccionismo.

El exterior del barco ofrece amplias zonas de descanso, comedor al aire libre y espacios pensados para el ocio en el mar. Todo ello convierte al yate en una auténtica residencia flotante de alto nivel. Además, el Mata Mua puede alquilarse por unos 60.000 euros a la semana en temporada alta, una cifra que incluye tripulación, servicios y equipamiento para deportes acuáticos.