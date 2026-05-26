Tita Cervera sale de casa por primera vez tras su grave neumonía: «Está mejor, pero hay una preocupación extrema»

El estado de salud de Tita Cervera sigue en el foco mediático semanas después de que saliera a la luz que había sido ingresada de urgencia en la Clínica Teknon de Barcelona por una fuerte neumonía. Tras varios días hospitalizada, la aristócrata recibió el alta médica y se trasladó hasta Más Mañanas, su residencia ubicada en la Costa Brava, donde continúa recuperándose bajo supervisión médica constante y rodeada de sus hijos. Ahora, ha salido a la luz un gran avance en el parte de salud de la baronesa que, además, coincide con una salida nocturna de su primogénito —Borja Thyssen— y su nuera —Blanca Cuesta—, con los que ha tenido una relación de altibajos.

La última salida de Tita Cervera

La reaparición de Borja Thyssen y Blanca Cuesta hace unas horas ante las cámaras fue una prueba, sin lugar a dudas, de que la salud de Cervera se encuentra al menos estable. Si bien es cierto que, aunque hace unos días la revista ¡Hola! deslizó que solo había sido un susto, la realidad es que las alarmas volvieron a dispararse después de que Borja viajase de urgencia desde Madrid hasta Sant Feliu de Guíxols acompañado de toda su familia. Un movimiento que volvió a sembrar la duda sobre la verdadera salud de Tita.

Días después de que saliera a la luz esta información, ahora el programa de Sonsoles Ónega ha aportado nuevos datos sobre el estado de la aristócrata. Según ha apuntado Nacho Gay, colaborador del espacio vespertino, «Borja ha estado muy preocupado por su madre». De hecho, el director de Vanitatis ha deslizado también que, aunque la baronesa está mejor, lo cierto es que la alerta aún sigue: «Está mejor dentro de un cuadro amplio de patologías, tanto que la baronesa ha salido de Más Mañanas por primera vez». Por su parte, Lorena Vázquez ha apuntado que «aunque está mejor, hay una preocupación extrema» por su salud.

¿Qué le ha pasado a la baronesa Thyssen?

A sus 83 años, la baronesa atraviesa un delicado momento de salud. Tal fue la gravedad de su primer ingreso que incluso fue trasladada en helicóptero de urgencia a la Clínica Teknon, en la ciudad condal. Aunque en un comienzo fue tal el hermetismo de su familia —lo que supuso la gran preocupación en los medios y en su entorno—, finalmente no dudaron en mandar un comunicado para zanjar todas las especulaciones. Fue la propia Cervera la que dijo que estaba «en casa recuperándose de una neumonía».

Por ahora, todo apunta a que Tita Cervera evoluciona favorablemente dentro de la delicada situación de salud que atraviesa. El hecho de que haya podido abandonar temporalmente su residencia de la Costa Brava supone un pequeño alivio para su entorno más cercano, que continúa muy pendiente de su recuperación. Mientras tanto, la preocupación sigue instalada en la familia Thyssen, especialmente en Borja y Blanca Cuesta, que han permanecido completamente volcados en la baronesa durante estas complicadas semanas. Un momento especialmente sensible para la aristócrata que, a sus 83 años, continúa recuperándose rodeada del cariño de los suyos y bajo estricta supervisión médica.