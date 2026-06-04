El BOE lo confirma: la ayuda de hasta el 100% para comprar la primera vivienda en la Comunidad Valenciana

El Gobierno de la Comunidad Valenciana ofrece a sus ciudadanos una ayuda de hasta el 100% para la compra de la primera vivienda. Esta decisión de la Generalitat permite que millones de valencianos estén cubiertos de forma completa con la hipoteca, ya que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) actúa como avalista sobre hasta un 20% de la hipoteca. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de hasta el 100% de la Comunidad Valenciana en materia de primera vivienda.

Los 5,5 millones de personas que habitan en la Comunidad Valenciana también sufren las políticas de un Gobierno de Pedro Sánchez que sigue dando palos de ciego en materia de vivienda. Las medidas intervencionistas del mercado que se han tomado en los últimos tiempos desde el Ejecutivo han introducido incertidumbre y récords históricos al alza. En el mes de mayo se registró una subida interanual del 16,9% en el precio de la vivienda usada, que llegó hasta los 2.795 euros el metro cuadrado. Y todo hace indicar que los precios seguirán subiendo en los próximos meses.

Ante la inoperancia del Gobierno central, desde la Comunidad Valenciana se han tomado unas medidas para hacer que los adultos jóvenes tengan facilidades para acceder a la primera vivienda. Por ello, primero Carlos Mazón y ahora Juanfran Pérez Llorca han liderado una iniciativa de la que en el pasado mes de febrero se beneficiaron 2.400 ciudadanos. Esta es una ayuda que permitirá cubrir hasta el 100% de la hipoteca a los ciudadanos que quieran acceder a su primera vivienda en la Comunidad Valenciana.

Esta ayuda funciona de la siguiente manera: el Instituto Valenciano de Finanzas es la organización encargada de avalar hasta el 20% de la hipoteca hasta completar el 100%. Gracias a esta medida del Gobierno de la Comunidad Valenciana en materia de primera vivienda, los ciudadanos que cumplan con los requisitos para acceder a esta ayuda ya no tendrán que afrontar el gran reto de reunir el 20%, que en muchas ocasiones supone una barrera para poder acceder a un piso en toda España.

La ayuda en primera vivienda en la Comunidad Valenciana

«Los beneficiarios de este programa serán personas físicas mayores de edad, incluidos aquellos que vayan a adquirir su primera vivienda en régimen de propiedad y hayan solicitado financiación a cualquiera de las entidades financieras que han suscrito convenio de colaboración con el IVF», se puede leer en el canal habilitado por la Comunidad Valenciana sobre esta ayuda para la primera vivienda.

«La garantía del IVF tiene por objeto complementar la garantía de la entidad bancaria que concederá el préstamo hipotecario, de forma que el comprador pueda obtener un préstamo de hasta el 100% del menor entre el valor de tasación o el precio de compraventa de la vivienda. La garantía no tiene coste alguno para la persona que la solicite ni para la entidad financiera colaboradora que haya concedido el préstamo hipotecario», informan desde el IVF, a la vez que también dejan claro que los compradores sí que tendrán que hacer frente a los impuestos y las tasas correspondientes.

Para poder acceder a esta ayuda en materia de primera vivienda en la Comunidad Valenciana, hay que cumplir con los siguientes requisitos: