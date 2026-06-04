Alonso llega optimista a Mónaco: «Espero que estemos al mejor nivel de la temporada»

Fernando Alonso ha llegado optimista al Gran Premio de Mónaco. El piloto español ha asegurado a los medios este jueves en la previa que Aston Martin estará «al mejor nivel de la temporada». Algo que no deja de ser esperanzador para sus seguidores, pero que tampoco es muy difícil que ocurra, ya que el inicio de año de la escudería no puede ir a peor.

En Australia y China ninguno de los dos pilotos pudo terminar por el problema de las vibraciones del motor Honda y en Japón sólo Alonso lo hizo, evidentemente a un mundo de puntuar. Miami fue la primera vez conjunta para Fernando y Lance Stroll (15º y 17º y a más de un minuto y medio de distancia del top 10) y en Canadá el asturiano volvió a abandonar por molestias dentro de su asiento y el canadiense terminó penúltimo y doblado cuatro veces.

El listón está muy bajo para Aston Martin, que pronto podrá beneficiarse del sistema ADUO, una novedad para el Mundial de Fórmula 1 2026 con la que los motoristas rezagados pueden introducir mejoras pasadas seis carreras. Y que aún no ha estrenado el nuevo motor Honda que se fabrica en Sakura, ideado sobre todo para acabar bien el año e intentar dar la sorpresa en el próximo.

Por todo ello fueron preguntados tanto Alonso como Mike Krack y Shintaro Orihara, portavoz de Honda en la escudería, aunque el pronóstico más ilusionante es el del piloto español. Antes de un fin de semana en el que, por cierto, regresará Adrian Newey tras los rumores de una posible enfermedad que le habría impedido estar tanto en Miami como en Canadá.

Alonso no cree que Mónaco cambie

Por la complejidad del circuito en el Principado y la importancia de la clasificación, Mónaco se presenta como la primera oportunidad para estrenar el casillero de Aston Martin en el campeonato. «En los libres sabremos. Si estás en la Q3, probablemente saques puntos. Pero primero tenemos que construir confianza, seguir un método y extraer rendimiento. Y hay cosas que no podremos controlar. En las que sí, espero que estemos al mejor nivel de la temporada», afirmó Alonso.

El asturiano no confía en que el nuevo reglamento vaya a alterar la pauta de lo que es una carrera en Mónaco, sin dejar de mostrar su gusto por este trazado: «No habrá adelantamientos. Quizá uno o dos. La clasificación quedará determinada el sábado. Prefiero correr aquí que en Monza. Es algo único, un one off. Pero necesitamos que todo funcione bien».

«Viendo las primeras carreras, no hay muchas posibilidades de puntuar porque los cinco mejores equipos con sus dos coches tienen ventaja. Y si alguno se cae, como Alpine (quinto ahora), aparece otro rival que va muy bien en lugares concretos. Será muy difícil, aunque es Mónaco e intentaremos hacer el mejor Gran Premio», sentenció el piloto.

Además, desea que Aston Martin solucione uno de sus grandes males: «Tenemos problemas en la caja de cambios desde Miami y este no es el lugar para que una marcha te bloquee el eje trasero o genere empuje. Te vas al muro y sólo eres un pasajero. Es lo que debemos corregir y Mónaco nos dirá la verdad.

La «filosofía» Newey

Y asegura que el de su asiento ya está corregido: «Buscamos cuatro posiciones diferentes, cambiamos y el problema de Canadá, donde estaba incómodo y con dolor, no está presente. Allí cambiaba por milímetros el ángulo o el punto de presión y te puede dar a un nervio que termina castigando a tu sensibilidad».

«Soy realista porque estamos demasiado lejos. No estamos 13º o 14º y con el riesgo extra de Mónaco subimos. Somos el 20º o 21. El salto es mayor, aunque trabajamos desde Canadá en seguir prestando atención a todos los detalles», añadió acerca del rendimiento.

Alonso también habló de la filosofía Newey de desarrollar el monoplaza hasta el máximo sobre un boceto inicial: «Es su filosofía. Encuentras el límite y después das un paso atrás al llegar. Así funciona y así estamos ahora. Hay muchas áreas donde empujamos hasta el límite, sabiendo que podríamos utilizar una configuración más conocida para tener más rendimiento. Pero seguimos esta filosofía porque creemos que nos desbloqueará más rendimiento en el futuro cercano».