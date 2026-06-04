Honda da esperanzas a Alonso para Mónaco: «Pueden mejorar los tiempos por vuelta…»

Honda se ha pronunciado sobre las posibles mejoras que tendrá el Aston Martin de Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco que se celebra este fin de semana en las calles del Principado. Shintaro Orihara, jefe de la compañía nipona en la Fórmula 1, ha dejado claro que la manejabilidad del circuito monegasco puede mejorar los tiempos por vuelta del AMR26, que podría aspirar a los puntos en la carrera con más glamour del campeonato.

Fernando Alonso llega a Mónaco y siempre que el bicampeón del mundo se planta en este circuito existe la sensación de que puede hacer algo grande. Las calles del Principado suelen premiar a los pilotos con mejores manos y entre los más grandes siempre hay que contar con el asturiano, que hace dos temporadas se quedó a unas vueltas de conseguir la 33 de uno de los templos de la Fórmula 1. Ahora, a pesar de que el Aston Martin ha dejado claro que no está para competir contra los grandes, el objetivo desde Gaydon con el asturiano es entrar en los puntos por primera vez en la temporada.

Fernando Alonso informó hace unas semanas que las mejoras llegarán al AM26 durante este verano y, mientras tanto, en Honda siguen trabajando con el objetivo de hacer más competitivo el Aston Martin del asturiano. El último capítulo de esta sucesión de catastróficas desdichas es que el bicampeón del mundo se tuvo que bajar del coche en Canadá tras sufrir un problema en el asiento, que fue el último percance del año tras los problemas de las vibraciones y unidad de potencia, además de los sufridos en la caja de cambios.

Honda sobre Alonso en Mónaco

Ahora parece que Aston Martin y Honda llegan a Mónaco sin ningún problema visible y Shintaro Orihara, jefe del equipo japonés, ha hecho un repaso a la actualidad del coche e informado sobre las condiciones a las que llega al GP que se celebra este fin de semana.

«Nuestras unidades de potencia requieren una preparación específica para adaptarse a estas condiciones. Hemos llevado a cabo sesiones específicas de simulación en bucle en el Campus Tecnológico de Aston Martin para optimizar la configuración de energía», cuenta en unas declaraciones que recoge la página especializada Car and Driver.

El jefe de Honda en la Fórmula 1 ha informado que: «En lo referente a la refrigeración, las zonas de baja velocidad de Mónaco suponen un reto. Hay que encontrar una buena especificación de refrigeración, trabajando estrechamente con Aston Martin en beneficio de la unidad de potencia, tanto en aire limpio como en tráfico denso, condición habitual aquí».

Shintaro Orihara también ha dado esperanzas a Aston Martin, dejando claro que tendrán más tiempo para poner a prueba el monoplaza, ya que este fin de semana no habrá carrera al sprint, y también ha informado que podrán ganar más tiempo por vuelta. «Tenemos tres horas de prácticas, así que será fundamental para optimizar la gestión de energía y el uso de la pista durante ese tiempo. Recabar la opinión de los pilotos también será primordial, ya que la gestión de la energía influye significativamente en la manejabilidad. Mónaco tiene muchas curvas lentas, por lo que es esencial maximizar esta manejabilidad para aumentar la confianza. Aquí se pueden mejorar los tiempos por vuelta gracias a la manejabilidad», dijo en declaraciones que recoge este medio.