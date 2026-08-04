Graban y fotografían a Wanda Nara en bikini en Italia y las redes sociales arden

Las vacaciones de Wanda Nara en Italia han vuelto a colocar a la empresaria e influencer argentina en el centro de la polémica. En las últimas horas, varias fotografías y vídeos mientras disfrutaba de un día de playa en la costa italiana se han hecho virales en redes sociales, generando un intenso debate sobre su aspecto físico. Las imágenes, sin filtros ni retoques, muestran una imagen muy distinta a la que la ex mujer de Mauro Icardi suele publicar en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 17 millones de seguidores.

Esa diferencia no ha pasado desapercibida y miles de usuarios han acusado a la argentina de abusar de Photoshop e incluso de herramientas de inteligencia artificial para modificar su figura antes de compartir sus fotografías. Las instantáneas fueron captadas por los paparazzis mientras Wanda Nara descansaba en bikini junto al mar durante sus vacaciones de verano. En cuestión de horas comenzaron a circular por X (antes Twitter), Instagram y TikTok, donde numerosos perfiles compararon las fotografías tomadas por los fotógrafos con las imágenes que ella misma publica habitualmente.

Las comparativas, que muestran supuestas diferencias en la cintura, las piernas, el abdomen e incluso el rostro, se hicieron rápidamente virales y alimentaron una nueva polémica en torno al uso de filtros digitales por parte de los personajes públicos como Wanda Nara, a la que no es la primera vez que le acusan de retocar sus fotos.

Wanda Nara’nın gerçek haliyle Instagram’daki hali karşılaştırıldı. pic.twitter.com/XCwLJEZe0k — Gossip Magazin (@gossipmagazinn) August 3, 2026

Las polémicas de Wanda Nara

No es la primera vez que Wanda Nara protagoniza una polémica relacionada con sus publicaciones en redes sociales. En los últimos años, la presentadora ha recibido críticas en numerosas ocasiones por el supuesto uso excesivo de filtros y retoques. También ha sido objeto de debate por sus fotografías más sensuales, especialmente desde que abrió su perfil en OnlyFans, una plataforma en la que comparte contenido exclusivo para sus suscriptores y que generó un enorme revuelo en Argentina e Italia.

La exposición mediática de Wanda Nara continúa siendo enorme. En los últimos meses ha acaparado titulares por su complicada relación con Mauro Icardi, por el robo sufrido en su vivienda de Italia y por sus constantes publicaciones en redes sociales, donde combina imágenes familiares, campañas publicitarias y fotografías de sus viajes. Sir ir más lejos, hace unos días contaba los problemas que tenía con el delantero en relación a las dos hijas que tienen en común, a las que Icardi no dejaba volar para reencontrarse con su madre, aunque finalmente la justicia italiana dio la razón a la influencer.