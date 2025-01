Filtran un audio de una conversación telefónica entre Icardi y Wanda Nara "La prostituta eres tú", se llega a escuchar en la llamada El deportista arremete también contra la madre de sus hijas

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara no cesa. Ahora, han filtrado un audio tremendo de una conversación telefónica entre ambos, que se han denunciado mutuamente por varios episodios y deberán resolver todo esto en los tribunales, además de su divorcio. La presentadora argentina recrimina al delantero de Galatasaray que meta a los hijos de su amante, la China Suárez, en su casa. Por su parte, el deportista arremete también contra la madre de sus hijas, recordándole que le fue infiel con L-Gante, con el que ahora ha vuelto.

La última filtración de audios entre Wanda Nara y Mauro Icardi pone en evidencia la gran confrontación entre ambos, esta vez en el marco del cumpleaños de una de sus hijas. En uno de los intercambios más tensos, Wanda Nara cuestionó la actitud de Icardi, acusándolo de no cumplir con su rol de padre durante la celebración. «¿Qué problema tenés, si es en nuestra casa? La tuya la tenés llena de pendejos, nosotros tenemos animales. Pendejos ajenos, ridículo, y no podés atender a tu hija el día de su cumpleaños. Es una vergüenza», le dice.

Guerra total entre Icardi y Wanda

«Qué linda que estás, Fran», respondía Icardi hablando a su hija. «Dejalo Fran, que tiene otras prioridades. Andá a limpiarle el cu… a Amancio. Chau, bol…», se escuchaba de nuevo a Wanda. «Que la tengas en la angustia de si vas a venir o no, me parece que le podrías confirmar, ya que la llamás para saludarla», añadió antes de atacar directamente a la China Suárez: «Estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante. No da porque no son bienvenidas en mi casa. Me parece que te tenés que ubicar». En ese momento, Icardi no se pudo contener: «Mirá vos, la misma prostituta que fuiste vos con tu noviecito. Y te fuiste con la hija y la metiste en la casita de mi hija. ¿Viste cómo cambia todo?».

Wanda Nara volvía a forma en que Icardi había gestionado sus relaciones y los invitados en su casa. «No sé, pero ella no viene a pasar el cumpleaños con tu hija. Si vos te los querés fumar en tu casa a todos esos pibitos abandonados por sus padres, bancátelos vos. Nosotros no nos vamos a bancar a nadie», expresó, dejando claro su rechazo a la situación. La respuesta de Icardi, al calificarla como «la menos indicada para hablar», solo avivó más el fuego del conflicto. «Vos te bancaste a la hija de tu noviecito que te duró un mes en Brasil y dejaste a tus hijas tiradas», decía Icardi sobre el romance de ella con L-Gante.

«Yo me fui dos días a Brasil, pero en mi casa no vive nadie. Quedate muy tranquilo que yo no meto ni en pedo pendejos ajenos en mi casa. No soy tan bol…», finalizaba Wanda Nara en este audio filtrado de una llamada telefónica entre ambos en presencia de su hija, a la que Icardi había llamado para hablar con ella