Benita (Maestro Joao) genera preocupación al reaparecer en silla de ruedas: «Tengo que ser fuerte»

Hace poco más de un año y medio, durante su participación en el programa de televisión Baila como puedas, Maestro Joao decidió cambiar su vida para siempre, anunciando el comienzo de su transición. De hecho, fue en ese preciso instante cuando confesó que le gustaría que, desde ese momento, le llamasen Benita. Así pues, no ha dudado un solo segundo en hacer partícipes a sus seguidores de este proceso, haciéndoles conocedores, entre otras cuestiones, de las operaciones a las que se ha sometido. En las últimas horas, Benita ha conseguido preocupar a todos y cada uno de sus seguidores al reaparecer públicamente en silla de ruedas. Debemos recordar que, hace tan sólo unas semanas, la que fuese concursante de realities como Supervivientes desveló que está inmersa en su transición, por lo que ha decidido someterse a diversas intervenciones quirúrgicas. Así pues, en su silla de ruedas, Benita ha querido conceder unas declaraciones a los compañeros de Europa Press.

En ellas, a su llegada a Madrid, la televisiva no ha dudado un solo segundo en sincerarse como nunca sobre su estado de salud. «Tengo que ser fuerte. Cuando me dicen ‘qué fuerte eres, Benita’, digo ‘por tantas Benitas, por tantas Benitas’. Y bueno, aquí estoy, feliz de estar y de hacer todo lo que estoy haciendo», ha explicado ante las cámaras de la mencionada agencia de comunicación, mientras se veía incapaz de aguantar las lágrimas. Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, Benita ha querido aprovechar la ocasión para lanzar un importante mensaje de apoyo y ánimo para todas aquellas personas que están pasando por una situación similar a la suya: «Que les sirva y que sepa todo el mundo que nunca es tarde», aseguró, visiblemente emocionada. Y fue mucho más allá: «Me han pasado muchas cosas. A mí ya me pasan muchas cosas siempre, pero no son malas».

A pesar de la emoción, Benita no perdió la sonrisa ni el sentido del humor en ningún momento. Tanto es así que no dudó un solo segundo en bromear respecto a las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido en los últimos meses, desde que dio por comenzada su transición: «Tengo más puntos que Chanel en Eurovisión».

Si hay algo que caracteriza a Benita es la sinceridad y la transparencia con la que habla de sus operaciones, al ser consciente de que puede ayudar a muchísimas personas que estaban en su misma situación. Un claro ejemplo lo encontramos en Anda Ya, programa de LOS40 en el que habitualmente colabora.

En este espacio, la televisiva no dudó un solo segundo en hacer la siguiente afirmación: «Estoy operada de todo menos del alma». Pero no todo quedó ahí, ya que quiso ir mucho más allá: «Veis con evidencia que me he operado el pecho», pero quiso hacer hincapié en que, en realidad, «la gente no se da cuenta de que me he operado el cuello y también la cara, que me he dado un tirón que parece que me han felicitado 70 años de mi cumpleaños, tengo las orejas dormidas por completo».