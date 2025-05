Maestro Joao (Benita) predijo la elección de León XIV como nuevo Papa

El pasado jueves, 8 de mayo, el mundo entero fue conocedor de una de las noticias más importantes de los últimos años. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, a los 88 años, todos los ojos estaban puestos en el anuncio del que sería su sucesor. De esta manera, esta semana se ha dado inicio al cónclave, un encuentro donde 133 cardenales han realizado sus votaciones en la Capilla Sixtina para elegir al próximo Papa. Pero, tras varias fumatas negras, fue en la tarde de ayer que se comunicó que Robert Prevost había sido el elegido para continuar con la labor del argentino. Eso sí, lo más curioso de esta situación ha sido que, días antes, Maestro Joao (Benita) ya adelantó el resultado.

Robert Prevost, de 69 años, ha sido presentado ante el mundo como el nuevo Papa. Una elección que no ha dejado indiferente, pues presenta nacionalidad peruana y estadounidense. Además, como dato a destacar, su madre era de origen español. Una serie de características muy concretas que fueron adivinadas por Maestro Joao (Benita) durante una de sus últimas apariciones en Anda Ya, programa de Los40. Y es que, como colaboradora del formato de radio, y teniendo en cuenta sus antecedentes como vidente, le pidieron que predijera el nombre del sucesor del Papa Francisco.

«No es un perfil que no es alguien que se está diciendo mucho de color. Te voy a decir dos cosas importantes», comenzó diciendo. «Una, es americano, pero hay algo fundamental que puede revolucionar mucho», agregó la ex concursante de Bake Off: Famosos al Horno. «También puede ser español. A última hora lo vi y dije, también puede ser de España», indicó en la entrevista.

Cabe destacar que este momento tuvo lugar hace unos días, por lo que era imposible saber que Robert Prevost sería el elegido. Por ello, una vez conocida la identidad del nuevo pontífice, tanto el programa como ella han querido compartir este momento en redes sociales.

«¿Cómo es de fuerte que Benita adivinara quién iba a ser el Papa?», ha escrito el equipo de Anda Ya junto al vídeo donde el Maestro Joao realizaba su predicción. Un encuentro que, tal y como citan, tuvo lugar el 22 de abril, un día después del fallecimiento del Papa Francisco. Ante esto, la colaboradora se ha mostrado tajante.

El mundo entero se queda sin palabras con la predicción de Maestro Joao

«Pues ya estaría: Americano con ascendencia española. Fin», escribió en sus redes sociales. Ante esto, han sido muchos los seguidores del formato que han querido elogiar a la vidente. «Lo dijiste», «Lo has clavado», «Me he acordado de la predicción, ¡no fallas!» o «Eres genial», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La predicción del Maestro Joao ha revolucionado por completo todos los medios de comunicación. Pues, aunque no logró adivinar el número del boleto ganador de la Lotería de Navidad o del sorteo del Niño, sí ha acertado respecto a ese acontecimiento histórico.