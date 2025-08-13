El PSG evitó in extremis la sorpresa en la Supercopa de Europa 2025 ante el Tottenham. El campeón de la Champions League reaccionó a un 2-0, llegando a empatar con sendos goles en el 85′ y 93′, con los que mandó la final a los penaltis. Y allí la suerte estuvo de su lado, con una nueva remontada, puesto que le dieron la vuelta a la desventaja inicial con dos fallos consecutivos de los ingleses, que tenían bien ganado el primer título de la temporada a falta de cinco minutos para el final. Kang-in Lee y Gonçalo Ramos fueron los héroes del mejor equipo del continente, enmendando el error de Chevalier –nuevo portero de los parisinos– que estuvo a punto de condenarles.

Era el gran protagonista del encuentro el ex del Lille. Después de que Luis Enrique decidiera dejar fuera de la convocatoria a Gianluigi Donnarumma y justificara su decisión diciendo que busca otro perfil de guardameta, los focos se centraban en Lucas Chevalier. A sus 23 años, ganaba la partida al italiano, uno de los mejores del mundo y que venía de cuajar una gran temporada. Pero falló en su presentación mundial.

El campeón de la Champions League y el de la Europa League abrían la temporada en el viejo continente. Pero no lo hacían en igualdad de condiciones. Y se notó. El PSG llegaba con una semana de entrenamientos, mientras que el Tottenham lo hacía tras mes y medio prácticamente de pretemporada, en la que se ha confirmado, además, la salida de una de sus últimas grandes estrellas. Después de que Kane abandonara la entidad hace ya dos veranos, en este le ha tocado a Son. Pero no fue un impedimento para que el equipo de Londres plantara cara al mejor equipo de Europa.

De hecho tuvieron el partido más que ganado. Acariciaban el título. Todo, gracias a un gol de Van de Ven al término de la primera mitad y a otro del Cuti Romero, que contó con la ayuda clara del meta parisino. Pudo hacer más el joven Chevalier, en un cabezazo picado que le iba prácticamente a las manos y que no acertó a despejar. El 0-2 ponía contra las cuerdas a los franceses, que consiguieron reponerse y forzar los penaltis, donde volvieron a tocar la gloria.

Luis Enrique, que apenas ha tenido una semana para preparar a su equipo ya no para el partido, sino para la temporada que acaban de arrancar, hizo algo más raro que cargarse a su gigante bajo palos. Prescindió de Fabián en el centro del campo para meter a Doué. Algo así como el Di María interior que se inventó Ancelotti hace más de una década en el Real Madrid. Por delante, Barcola, Kvaratskhelia y Dembélé.

La apuesta no le salió bien. Cuando perdían de dos goles, el entrenador recapacitó, metió al internacional español, quitando al delantero georgiano y devolviendo a Doué al ataque. La manía de tocar lo que funciona. El PSG fue otro, se acercó mucho más a lo que hemos visto en estos últimos meses y logró empatar in extremis.

Reacción de Luis Enrique… y del PSG

Primero marcó Barcola, pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego. Sí que valió el de Kang-in Lee, en el 85′. Vicario no pudo detener el disparo del surcoreano y el conjunto francés se metía en la final. Sin prórroga, el partido quedaba a un gol del campeón de Europa de los penaltis. Y tenían 11 minutos para lograrlo, puesto que añadieron seis de prolongación. Empezaba el acoso y derribo sobre el área inglesa… y acabó con golazo de Gonçalo Ramos. No había aparecido Dembélé en el encuentro, pero en el 93′ aprovechó un balón de Achraf para poner un centro perfecto ante el que sólo tuvo que meter la cabeza el portugués.

Así, el duelo se fue a la tanda. Allí se decidiría el campeón de la Supercopa. Solanke golpeaba primero, fuerte a la escuadra, sin que pudiera hacer nada Chevalier, pese a que adivinó la dirección. La mandó fuera Vitinha y Betancur aprovechó para poner el 2-0 cambiándola a la otra escuadra. Gonçalo Ramos cumplió y apareció Chevalier para parar la pena máxima de Van de Ven. Dembélé igualaba a dos tras tres lanzamientos de cada uno. Tel volvió a fallar para los spurs y tenía la oportunidad Kang-in de adelantar a los franceses. Lo aprovechó. Porro la clavó en el ángulo, pero Nuno Mendes no perdonó y proclamó supercampeón al PSG.