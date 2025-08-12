Donnarumma se despide del PSG con un duro comunicado: «Alguien ha decidido que ya no puedo seguir aquí…»

Donnarumma se ha despedido este martes del PSG y de su afición a través de sus redes sociales con un duro comunicado que va directamente dirigido a Luis Enrique. El técnico asturiano confirmó en la previa de la Supercopa de España que él ha sido el principal responsable de la decisión de cambiar de portero para la próxima temporada. El guardameta italiano se va después de ganar la Champions League siendo el mejor portero del año y candidato a ganar dicho premio en la gala del Balón de Oro del 22 de septiembre. Hay que recordar que el portero italiano no había sido convocado para la final europea que se disputa este miércoles.

Luis Enrique Martínez, entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), desveló este martes que la decisión de dejar fuera del equipo al meta italiano Gianluigi Donnarumma es suya al 100 %. «Gigio es un portero excepcional, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Chevalier», dijo en rueda de prensa desde Údine, donde se enfrentará al Tottenham en la final de la Supercopa de Europa.

«Así es la vida de los futbolistas de alto nivel, soy 100 % responsable de esta difícil decisión. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita», añadió.

Poco después, el portero italiano comunicó a través de sus redes sociales que su etapa en el PSG se ha terminado y lo hizo con unas palabras muy duras: «Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado».

Comunicado de Donnarumma

A la especial afición parisina:

Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera de la cancha, para ganarme un lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain.

Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y descorazonado.

Espero tener la oportunidad de mirar a la afición del Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa.

A mis compañeros, mi segunda familia: gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos.

Jugar en este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor.

Gracias, París.