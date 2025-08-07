Courtois, Oblak y Donnarumma entre los candidatos a ganar el Trofeo Yashin al mejor portero

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois se encuentra entre los 10 candidatos a ganar el Trofeo Yashin, que elige al mejor portero del año. Después de su ausencia en la lista del año pasado, por la lesión que le mantuvo fuera casi todo el año, el belga regresa con fuerza después de firmar una gran temporada. Entre los candidatos también se encuentran el argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que opta a su tercer Yashin, David Raya, Jan Oblak y Donnarumma, el gran favorito.

Además del portero del Aston Villa, de 32 años y de Courtois, de 33, que ganó el premio en 2022, figuran otros dos antiguos vencedores, el italiano del PSG Gianluigi Donnarumma, de 26, que lo consiguió en 2021, y el brasileño del Liverpool Alisson Becker, de 32, galardonado en la primera edición en 2019.

El marroquí del Al-Hilal Yasin Bono, de 34 años, el francés del Lille Lucas Chevalier, de 23, el belga del Nottingham Forest Matz Sels, de 32, y el suizo del Inter de Milán Yann Sommer, de 36, completan la lista de diez candidatos a un galardón que será entregado el próximo 22 de septiembre en una gala en París.

Una combinación de experiencia y juventud, porque a los cuatro candidatos que ya cuentan con el premio en su palmarés se suma Bono, tres veces aspirante y tercero en 2023, Jan Oblak, de 32 años, cuatro veces en la lista y tercero en 2021, y Sommer, que fue sexto el año pasado.

Junto a ellos, tres neófitos en la lista, el español David Raya, que a sus 29 años capitaliza sus buenas actuaciones en el Arsenal, el belga Sels, autor de una gran temporada con en la Premier, y el francés Chevalier, la gran promesa de la lista, al que sus buenas paradas en el Lille han colocado en el punto de mira del PSG, donde puede sustituir a Gianluigi Donnarumma.