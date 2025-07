Courtois revienta a Tebas: «Estamos aquí jugando el Mundial y quiere mucho protagonismo»

Thibaut Courtois reventó a Javier Tebas en el post partido del Paris Saint-Germain-Real Madrid en semifinales (4-0). El portero del equipo blanco fue preguntado por las críticas fuera de tono por parte del presidente de la Liga al Mundial de Clubes que disputaba hasta este miércoles la potencia de su campeonato. El belga no se mordió la lengua y le acusó de querer «mucho protagonismo».

«Al final, lo de la Liga es siempre igual. Escuchar esos comentarios de un presidente es algo que no he visto ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en la NBA», denunció, con razón, Courtois. El meta madridista respetó que a Tebas no le guste el Mundial de Clubes, «pero existe, estamos aquí y parece que este señor quiere mucho protagonismo».

«No he visto a ningún presidente de otra competición hablar así», dijo Courtois, estallando por completo contra Tebas. Y es que las formas y el lenguaje del presidente de la Liga le restan credibilidad hasta a los ojos de los propios futbolistas de su competición. El dirigente aprovechó casi cada paso que daba el Real Madrid en el torneo para emprender un nuevo ataque dirigido al Mundial, algo que no ha sentado nada bien a los miembros del conjunto blanco.

«Es un auténtico despropósito: jugadores y ligas en contra, calendarios destrozados y en un ecosistema del fútbol gravemente dañado, con cientos de miles de empleados afectados», publicó Tebas en sus redes sociales. «De los ingresos en televisión y patrocinios ya está todo dicho, algunos de ellos acuden ‘tirados de la oreja’. Para colmo, las entradas se desploman de precio para ‘llenar’ estadios, mientras surgen problemas fiscales tanto para los jugadores como entidades. ¿Se puede hacer peor?», añadió.

Courtois no ignora a Tebas

«Hay quien sigue vendiendo la moto de que ha sido un éxito rotundo y es el futuro del fútbol. Que Dios nos libre de estos iluminados, por favor», zanjó Tebas, unas palabras que no ha pasado por alto Courtois en un día tan duro para el madridismo tras la paliza recibida ante el PSG en el estadio MetLife de Nueva Jersey.