Ancelotti tampoco llamará a Rodrygo en el parón de selecciones para probar jugadores de la liga brasileña

Carlo Ancelotti confecciona ya la convocatoria de Brasil para el próximo parón de selecciones y en sus planes no entra llamar a Rodrygo Goes. Aunque todo tiene una explicación. Una vez que la canarinha está ya clasificada para el Mundial 2026, el técnico quiere ir probando cosas nuevas y, por ello, utilizará esta ventana FIFA de septiembre para darle más importancia a los jugadores de la liga brasileña. Por tanto, a la ausencia de Vinicius se sumará la de Rodrygo.

Ninguno de los dos jugadores del Real Madrid estará. Sí que citará a Militao, que ha vuelto con el conjunto blanco después de romperse el cruzado el pasado curso y que por primera vez se pondrá a las órdenes del italiano con la Seleçao. El otro brasileño que milita en la plantilla madridista, Endrick, sigue lesionado, por lo que tampoco viajará para medirse a Chile y Bolivia.

El entrenador afronta su segundo parón internacional como seleccionador de Brasil y lo hace con una idea clara. Quiere probar a futbolistas de la liga nacional, para confeccionar un equipo competitivo de cara a la cita del próximo verano, que tendrá lugar en Canadá, México y Estados Unidos. Aprovechando que su selección está ya clasificada para ese campeonato, donde buscarán la sexta estrella, puede permitirse realizar este tipo de experimentos.

Ancelotti debutó en junio, nada más dejar el Real Madrid, y lo hizo sacando cuatro de los seis puntos en juego. Ante Ecuador, en su estreno, no pudieron pasar del empate a cero en Guayaquil, sin embargo, certificaron la clasificación para el Mundial con una victoria por la mínima ante Paraguay en Sao Paulo. Ese triunfo, con gol de Vinicius, metió a la verdeamarela en la cita mundialista, con dos jornadas aún por jugarse de la fase de clasificación.

Hasta que llegue junio, Ancelotti tendrá tiempo para probar varias cosas. Le quedan aún cuatro ventanas FIFA –contando la de ahora de septiembre– para ir confeccionando la lista definitiva para el Mundial. Por ello, va a empezar a utilizar a futbolistas de la liga brasileña de cara a estos dos partidos, aún clasificatorios, en los que no se juegan nada.

La primera de las decisiones fue la de no llamar a Vinicius Junior. El delantero está sancionado, no podrá jugar contra Chile, por lo que Ancelotti ha decidido que se quede en Madrid en lugar de viajar para disputar sólo el último choque ante Bolivia. Con Rodrygo la situación no es la misma, puesto que sí puede jugar, pero el técnico ha decidido probar cosas nuevas en ataque.

La decisión no está relacionada con su poca presencia en los últimos meses en el Real Madrid. De hecho, Ancelotti, como ya demostró en su etapa al frente del conjunto blanco, cuenta y mucho con Rodrygo. Sin embargo, en esta ocasión quiere utilizar a futbolistas que sobresalen en el Brasileirao. En parte, por petición de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Sí que irá Militao. El central ha vuelto de su lesión y Ancelotti quiere valorar cómo está. Para el técnico será una pieza muy importante en su esquema defensivo y, por ello, quiere ir introduciéndole para que se adapte lo más rápido posible, tras varios meses de ausencia con Brasil.