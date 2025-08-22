Cazorla se rinde a Xabi Alonso a dos días del Oviedo-Real Madrid: «Va a ser un grandísimo entrenador»

En su primera salida de la temporada 2025/26 el Real Madrid visitará un estadio en el que lleva 24 años sin jugar. El Carlos Tartiere, casa del Real Oviedo, acogerá más de dos décadas después un partido de Primera División. El equipo asturiano perdió 2-0 ante el Villarreal en la primera jornada de Liga, en un encuentro marcado por el penalti fallado por Rondón con empate a cero y la expulsión de Alberto Reina en el minuto 27. Otra cara conocida que regresó a la máxima categoría del fútbol español fue Santi Cazorla, que entró al verde de La Cerámica a cinco minutos del final.

El centrocampista fichó por el Real Oviedo, el equipo que le vio nacer como futbolista, en el verano de 2023. El objetivo no era otro que conseguir un ascenso a Primera que se le había atragantado al conjunto ovetense en este siglo. Los carbayones llegaron a tocar el pozo de la extinta Tercera División, cuarta categoría del fútbol español hasta 2021, durante cuatro temporadas entre 2003 y 2009. 22 años después del descenso a Tercera División del Oviedo y del debut de Cazorla en Primera con el Villarreal, ambos han conseguido regresar de la mano a la élite del fútbol.

La afición oviedista está rendida al que fuera doble campeón de la Eurocopa con España. Después de tres campañas en el Al-Sadd qatarí e incontables problemas de lesiones, Cazorla antepuso el corazón al sentido común para luchar por el objetivo del ascenso. La decisión, vista con perspectiva, fue acertada; y se pudo ver en el cariño que mostró el Real Oviedo y el fútbol español en el homenaje que recibió en el Tartiere a principios de mes. Emilio Butragueño acudió al acto en representación del Real Madrid y le entregó un regalo que el centrocampista agradeció en sus redes sociales.

Santi Cazorla y el Real Madrid volverán a verse las caras este domingo en el Carlos Tartiere, en un partido que supondrá el reencuentro con su ex compañero de selección Xabi Alonso. Cazorla ha alabado la labor del tolosarra en los banquillos en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER. «Es un referente para mí y va a ser un grandísimo entrenador, como lo está demostrando ya», reconoció el asturiano. Además, confesó que mantiene una buena relación con el técnico del Real Madrid desde sus años con la selección española.

Así ve Santi Cazorla al Real Madrid

Cuestionado sobre el encuentro liguero del domingo, Cazorla no dudó a la hora de alabar el potencial del equipo y la labor de Xabi Alonso en el banquillo. «Esperas un partido complicadísimo… Tenemos que hacernos fuertes y hacer un partido complicado a un equipo como es el Real Madrid. Xabi Alonso siempre ha sido un compañero referencial y como entrenador me ha demostrado que va a ser de los mejores del mundo», declaró el veterano jugador.

Santi Cazorla partió desde el banquillo en la primer jornada, pero no se descarta que parta como titular en el debut en casa. El ex del Arsenal, entre otros, es uno de los pocos campeones de la Eurocopa de 2008 que sigue en activo. El domingo se enfrentará a uno de sus ex compañeros que han dado el salto a los banquillos. Sobre Xabi Alonso, lo tiene claro: «Me conoce muy bien en todos los sentidos. Le daré un abrazo al principio y al final. Durante el partido, cada uno defenderemos nuestros intereses».