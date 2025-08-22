Batacazo del Botafogo de Davide Ancelotti: eliminado de la Libertadores por el Liga de Quito

Inesperado resbalón del Botafogo de Davide Ancelotti. El conjunto brasileño sucumbió al intenso ritmo del Liga de Quito ecuatoriano que se repuso del resultado de la ida -victoria por la mínima de Botafogo- y remontó para acceder a cuartos de final de la Libertadores. Iniciaron con convicción y terminaron sufriendo al acabar con un jugador menos por la expulsión de Richard Mina en la recta final.

El ‘Rey de Copas de Ecuador’ hizo lo preciso para asegurarse la clasificación, ante un rival que dio muestras de un discreto nivel en su propuesta de juego, pese a que algo mejoró en los últimos minutos del encuentro, cuando buscó a la desesperada evitar la eliminación. La presión de Liga desde el comienzo le dio resultado con el gol de Villamil, que recibió un pase retrasado de Alzugaray y con un violento remate batió al portero Jhon, tras ser desviado levemente por el defensor Alexander Barboza.

Con la serie empatada, Liga de Quito ganó en confianza e incrementó el volumen de ataque contra un rival que sintió el impacto y le costó hilvanar jugadas para salir a la ofensiva. El control del balón y el dominio de las acciones en la zona defendida por el Fogao, no dio nuevos resultados en beneficio de Liga, pues fueron pocos los disparos con dirección al arco de Jhon.

En el segundo tiempo Liga tejió una acción para gol, pero Danilo anticipó la acción al lanzar la pelota al tiro de esquina. La presión sostenida del equipo albo que dirige el brasileño Tiago Nunes tuvo su premio con el penalti convertido por Alzugaray, gracias a un fuerte disparo que engañó por completo al portero brasileño.

Liga se quedó con un hombre menos en la recta final por la expulsión del defensa Richard Mina con roja directa. Sobre el final del partido, Vitinho se perdió el tanto que hubiese conducido a los penaltis, con un remate que se escapó por el costado derecho del portero Gonzalo Valle. Gloria para el Liga de Quito y batacazo para el Botafogo de Davide Ancelotti.