Santi Cañizares se rinde ante Mastantuono: «Tiene todas las condiciones para llegar lejos»

El estreno del Real Madrid 2025/26 también supuso el debut oficial con la camiseta blanca de dos de los cuatro fichajes que han llegado en este mercado veraniego: Álvaro Carreras y Franco Mastantuono. El español partió como titular desde el lateral izquierdo y disputó los 90 minutos ante Osasuna. El joven jugador argentino, en cambio, esperó su momento desde el banquillo y pisó el césped del Santiago Bernabéu por primera vez en el minuto 68. Mastantuono dejó muestras de su calidad en los poco más de 20 minutos que estuvo sobre el verde.

El internacional con la albiceleste le dio pausa a un Real Madrid que mandaba en el marcador en ese momento, pero que comenzaba a notar el cansancio habitual en el fútbol de agosto. Incluso se atrevió con un caño a Abel Bretones. Pese a que el defensa leyó sus intenciones, la afición madridista aplaudió el desparpajo de Mastantuono. El ’30’ merengue también hizo gala de su habilidad para el disparo con la zurda con un lanzamiento que detuvo Sergio Herrera.

En su llegada al fútbol europeo, Mastantuono ha encontrado en su nuevo técnico a uno de sus principales valedores. Xabi Alonso no ha dejado de alabar al ex de River Plate. Tras la presentación del jugador, el tolosarra destacó su personalidad y madurez, así como la calidad que posee y su «espíritu competitivo argentino». Con pocos entrenamientos a sus espaldas, ya que tuvo que esperar al 14 de agosto para sumarse al trabajo en Valdebebas, Alonso ya confió en él para el debut liguero ante Osasuna. Su estreno como titular es cuestión de tiempo.

🎙️ Mastantuono: «Ponerse esta camiseta es un sueño increíble».

🎥 ENTREVISTA COMPLETA ▶️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 15, 2025

La madurez de Mastantuono a sus 18 años de edad es una de las cualidades que más he llamado la atención al mundo del fútbol. Santi Cañizares, recordado guardameta español, destacó en El Partidazo de COPE la actitud del argentino y su experiencia en River Plate: «Ya ha demostrado tener una personalidad no habitual a esta edad y ahora tiene un reto mayor». Su juventud, según el ex portero de Valencia y Real Madrid, entre otros; le puede ayudar en sus primeros pasos en la Casa Blanca. «No creo que vaya a ser el foco del Madrid cómo para que juegue presionado. Con los jóvenes la crítica no llega tan rápido», argumentó Cañizares.

El ex guardameta se mostró muy optimista con el presente y futuro de Franco Mastantuono en el equipo blanco: «Tiene todas las condiciones para llegar lejos. Está en un entorno muy bueno». El argentino cuenta con una oportunidad de hacerse con un hueco en el once ante la ausencia de Bellingham y la situación de un Rodrygo que no dispuso de minutos en su debut. Otra de las ‘ventajas’ de Mastantuono, según Cañizares, es el gusto de Xabi Alonso por el jugador. «Al entrenador le ha entrado por el ojo. Claramente le ha gustado, porque nada más llegar le pone y cuando acaba la rueda de prensa le cita», concluyó el ex portero en su intervención en COPE.