Vinicius mantiene su idea de no renovar

La temporada oficial del Real Madrid ya ha comenzado y la postura de Vinicius Junior se mantiene inamovible: no quiere renovar con el conjunto blanco. El brasileño sigue firme en su idea de llegar a enero de 2027 sin ampliar contrato, con dos caminos abiertos: firmar una renovación con el Madrid cobrando una importante prima, o marcharse libre a otro club que le ofrezca esa misma prima… o superior. Esta es su estrategia y el motivo por el que rompió el pacto de caballeros que tenía con la entidad, la misma que siempre le respaldó en los momentos más difíciles.

El club, sin embargo, no está quieto. En el Real Madrid tienen claro que, si Vinicius mantiene esta postura y la estira hasta el próximo verano, activarán el plan venta. No será una operación sencilla, pero la directiva blanca no contempla bajo ningún concepto dejar marchar gratis a un jugador por el que invirtió 45 millones de euros en 2018 y que ha sido pieza clave en los últimos éxitos del equipo.

La situación es tensa. En Valdebebas consideran que el futbolista no está siendo justo con una institución que siempre ha estado a su lado y que incluso tomó decisiones históricas para protegerle. El ejemplo más sonado fue la ausencia del club en la gala del Balón de Oro el pasado año, en protesta por lo que entendían como una injusticia hacia Vinicius. Además, Florentino Pérez estaba dispuesto a romper la estricta escala salarial de la plantilla para ofrecerle una mejora acorde a su estatus, plenamente consciente del precedente que supondría. Sin embargo, el jugador exigía además una prima de renovación, lo que terminó de tensar las negociaciones.

Una venta complicada

Todo apunta a que Vinicius quiere convertirse en agente libre y decidir entonces si renueva con el Real Madrid o acepta la propuesta de otro club. Lo único seguro es que no renunciará a la prima de fichaje, un elemento que considera irrenunciable.

Por ese motivo, en Chamartín ya contemplan seriamente su venta el próximo verano, buscando una cifra elevada que compense su salida. Incluso se ha deslizado la posibilidad de que el brasileño reciba un porcentaje del traspaso, algo que el club no tiene previsto aceptar, pero que podría considerar con tal de evitar que se marche sin dejar ingresos en caja.

En cualquier caso, el deseo de la directiva sigue siendo que Vinicius recapacite. La renovación estaba pactada y prácticamente cerrada, pero nunca se llegó a firmar. Ahora el jugador tiene varios meses por delante para rectificar, aunque la fecha límite es clara: el próximo verano.