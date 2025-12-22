Los tres frentes abiertos del Real Madrid para 2026

El Real Madrid tiene por delante tres frentes abiertos que empezará a abordar a partir del nuevo año. En concreto, tres renovaciones. Bueno, realmente dos, puesto que una de ellas ni siquiera se planteará. En concreto, vamos a empezar por la que no se va a ofrecer, que es la de David Alaba. El austriaco vivirá sus últimos seis meses como jugador del conjunto blanco en este 2026.

En el club consideran que Alaba ya no está capacitado para competir al ritmo de la élite, especialmente dentro de un equipo tan exigente como el Real Madrid. Esta campaña apenas suma cuatro participaciones y solo ha completado un encuentro: el disputado frente al Kairat en Kazajistán. También fue titular ante el Getafe, pero tuvo que ser sustituido al descanso por una sobrecarga muscular. Su regreso tras la concentración con Austria el pasado mes de noviembre tampoco fue positivo, ya que no pudo volver a una convocatoria hasta el encuentro contra el Sevilla, donde no jugó ni un solo minuto.

El físico del jugador ha dicho basta desde la grave lesión que sufrió hace dos temporadas. La recuperación fue más compleja de lo esperado y, desde entonces, no ha podido recuperar la continuidad necesaria para rendir como un futbolista de élite. Su calidad técnica y polivalencia siguen siendo indiscutibles, pero su cuerpo ya no responde al nivel que el Real Madrid necesita. La falta de regularidad y la reiteración de problemas musculares han terminado por convencer al club de que su etapa en Chamartín llega a su fin.

Por ello, la dirección deportiva tiene claro que Alaba no seguirá la próxima temporada. Ya el pasado verano se le abrió discretamente la puerta de salida, aunque el jugador dejó claro que no quería marcharse. Su decisión fue respetada, pero la situación de cara al próximo año es diferente. Además, su salida tendría un efecto económico relevante: Alaba es uno de los salarios más altos de la plantilla, con más de once millones de euros por temporada. Liberar esa ficha dará aire financiero al club para reforzarse en posiciones prioritarias.

Rüdiger, a la baja

La idea del Real Madrid es ofrecerle un año más de contrato, rebajando su salario. En los próximos meses ambas partes se sentarán para llegar a un acuerdo, pero parece que no será complicado. Y es que la prioridad de Rüdiger es clara: continuar en el equipo blanco. El central tiene decidido que desea vestir una temporada más la camiseta blanca. El alemán es feliz en Madrid, plenamente integrado en el vestuario, y siente el cariño de la afición, mientras que desde la entidad valoran enormemente su compromiso y sacrificio durante la pasada temporada.

No es para menos. Rüdiger fue un ejemplo de entrega, jugando buena parte del curso con intensos dolores de rodilla. A sus 32 años, acumuló 4.539 minutos en 56 partidos. Finalmente, una lesión en la rodilla lo obligó a pasar por el quirófano y perderse el tramo final de la Liga.

Carvajal, la gran duda

El Real Madrid decidió renovar a Carvajal de manera inmediata la temporada pasada, cuando sufrió una grave lesión de rodilla ante el Villarreal. La recuperación ha sido larga y complicada, pero en el Mundial de Clubes volvió a los terrenos de juego. Tras comenzar el curso con normalidad, tuvo que volver a pasar por el quirófano después del Clásico frente al Barcelona para someterse a una nueva cirugía. Tratará de regresar para la Supercopa de España, aunque es duda.

Los próximos meses serán determinantes para saber el futuro de Carvajal. Si se encuentra bien y se siente protagonista, seguirá un año más, mientras que si siente que debe dar un paso al lado no tendrá el más mínimo problema en empezar una nueva aventura lejos del fútbol de élite. No obstante, pase lo que pase, no será un problema.