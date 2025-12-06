Alaba da la razón al Real Madrid

David Alaba da la razón a un Real Madrid que hace tiempo que tomó la decisión de que esta iba a ser la última temporada del austriaco en el conjunto madridista. Nadie en Valdebebas duda de la calidad del central, pero sí de un físico que hace tiempo que no le responde como desearía. La grave lesión de rodilla que sufrió fue el principio del fin de la carrera en la élite del defensa, al que le resta un año de contrato y no renovará.

Alaba suma esta temporada 145 minutos con el Real Madrid y no ha vuelto a jugar desde que fue titular contra el Getafe el pasado 19 de octubre. Ese día disputó 45 minutos, pero fue sustituido al descanso al sufrir una molestia en el gemelo. «Lo ha sentido duro», aseguraba Xabi tras el encuentro. La realidad es que no ha vuelto a estar disponible para la práctica del fútbol, aunque se sentara en el banquillo con los blancos en Vallecas y acudiera con Austria para cerrar la clasificación al Mundial, aunque tampoco participó.

No habrá renovación

La reflexión en el Real Madrid es que «va para largo». Por ello, la entidad madridista no se plantea ofrecer un año más de contrato a David Alaba. El defensa austriaco finaliza su vinculación el 30 de junio de 2026 y no continuará en el club. Aunque su deseo es seguir vistiendo de blanco, en Valdebebas tienen completamente definida su postura: no habrá propuesta de renovación. La decisión está tomada y no depende del rendimiento puntual del futbolista durante esta temporada.

El físico del jugador ha dicho basta desde la grave lesión que sufrió hace dos temporadas. La recuperación fue más compleja de lo esperado y, desde entonces, no ha podido recuperar la continuidad necesaria para rendir como un futbolista de élite. Su calidad técnica y polivalencia siguen siendo indiscutibles, pero su cuerpo ya no responde al nivel que el Real Madrid necesita. La falta de regularidad y la reiteración de problemas musculares han terminado por convencer al club de que su etapa en Chamartín llega a su fin.

Por ello, la dirección deportiva tiene claro que Alaba no seguirá la próxima temporada. Ya el pasado verano se le abrió discretamente la puerta de salida, aunque el jugador dejó claro que no quería marcharse. Su decisión fue respetada, pero la situación de cara al próximo año es diferente. Además, su salida tendría un efecto económico relevante: Alaba es uno de los salarios más altos de la plantilla, con más de once millones de euros por temporada. Liberar esa ficha dará aire financiero al club para reforzarse en posiciones prioritarias.