Xabi Alonso: «Mbappé está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como hizo Cristiano»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Real Madrid y Celta en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto blanco llega a este duelo tras vencer y convencer el pasado miércoles contra el Athletic en San Mamés. Los madridistas volverán a jugar ante su afición 36 días después.

Xabi comenzó analizando el regreso al Bernabéu: «Espero ver a un buen Madrid, un partido completo. Que nos encontremos con buenas sensaciones, con continuidad respecto a Bilbao. Es lo que hemos hablado y trabajado»

Sobre el lateral derecho y las opciones que tiene, comentó lo siguiente: «Tenemos que valorar qué decisión tomamos, pero hay otras opciones. Fede siempre antepone la necesidad del equipo y siempre ha jugado ahí a un gran nivel. Pero puede haber otras opciones. Mañana veremos».

«Recuerdo partidos en los que ha dado un grandísimo nivel: Barça, Juventus… Sabemos cuál es su posición, pero es muy generoso, quiere ayudar al equipo, al escudo y representa muy bien los valores del club. Poder tenerle es un lujo», añadió sobre Valverde.

Sobre la gran versión mostrada en San Mamés, comentó lo siguiente: «Fue un buen partido, lo dije. Completo, redondo. Y ahora queremos darle continuidad. Ganar más partidos y estar lo más arriba posible… porque en abril-mayo hay que estar donde hay que estar».

A la hora de ser preguntado por Vinicius, fue claro: «Está en un muy buen momento personal y profesional; se le ve con alegría. Fue una pena que no marcase en Grecia o Bilbao, pero cuando le ves sonreír, da mucha vitalidad al equipo. Es fundamental tenerlo en este estado de ánimo. Ojalá mañana pueda redondear estas sensaciones mañana, con un gol».

A la hora de comparar a Cristiano y Mbappé, comentó lo siguiente: «Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por ambición, números… está entre los elegidos. El día a día con él es muy bueno; el querer tener una influencia con el resto, lo que contagia, es algo que comparte con Cristiano. Ahí, veo similitudes». «Ambos son excepcionales. Tenemos mucha suerte de tener a Mbappé, pero Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian», aseguró.

«Estamos trabajando para que se recuperen lo antes posible. Tendremos buenas noticias en el corto plazo. Es algo que le pasa a todos los equipos. Con los que tenemos debemos competir», comentó sobre las lesiones.

También analizó la posición de Arda Güler: «Tiene la capacidad de tener diferentes alturas o influencia, en función de lo que necesite el equipo. Sabe organizar y a la vez, dar el pase decisivo. Incluso llegar en segunda línea. Depende de lo que haya alrededor, se puede adaptar. Esa calidad da flexibilidad a los planteamientos. Pero está creciendo mucho y hay que invertir en él, como dije en el Mundial; porque es diferente».

«Ha habido tres partidos sin ganar… en los que no estuvimos al nivel, con y sin balón. Pero tener la continuidad es la diferencia, más allá del planteamiento del rival», comentó.

«Estoy bien, gracias. Sé donde estoy y la exigencia que tiene el club. Hay que tener la templanza necesaria y quedarte con lo fundamental. Tener autocrítica pero no fustigarte demasiado. Pensar en mejorar, estar con los jugadores y construir lo que merezca la pena», comentó sobre su momento.

A la hora de ser preguntado por Joan Martínez, comentó siguiente: «Lo estoy viendo muy bien, como a todo el Castilla; Álvaro está haciendo un muy buen trabajo y todos nos ayudan mucho en los entrenamientos. Álvaro es muy amigo mío, nos conocemos muy bien y es importante. Joan viene convocado y si hace falta, tendrá oportunidades. Como se repetirá más adelante…».

Por último, analizó la opción de que Militao sea lateral derecho: «Es una opción, hay que ver lo que tenemos en el centro de la defensa. Creo que fue contra… ¿Senegal? Que jugó como lateral derecho con Brasil y lo hizo muy bien. Tiene esa capacidad. Me recuerda un poco a Pepe: era competitivo y sabías que donde jugará, iba a ser competitivo. Donde se necesite a Militao, ahí estará».