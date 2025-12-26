Mbappé aparece por sorpresa en el Marruecos-Mali para apoyar a Achraf y Brahim

Kylian Mbappé ha aprovechado las vacaciones para reencontrarse con uno de sus mejores amigos. El futbolista del Real Madrid ha viajado a Rabat para ver este viernes el partido de la segunda jornada de la Copa de África entre Marruecos y Mali. De esta forma, la estrella del conjunto madridista apoyará a su compañero Brahim Díaz y, también, a Achraf Hakimi, con el que guarda una excelente relación tras coincidir en el PSG.

De hecho, el francés portaba una camiseta de Hakimi, que ha llegado a la Copa de África pero que por la dura lesión que sufrió en su tobillo no participó en el debut marroquí ni tampoco arrancó de titular ante Mali. Sí que lo hizo Brahim, convertido en una de las grandes estrellas de la selección junto al futbolista del PSG. El del Real Madrid es uno de los jugadores más desequilibrantes con los que cuenta Regragui en sus filas, de hecho marcó ante Comoras y repitió con Mbappé en la grada.

Mbappé, por su parte, ha tenido en esta semana unas más que merecidas vacaciones, al igual que el grueso de sus compañeros. El galo viene de cerrar un año espectacular en lo personal, con 59 goles en todo el 2025, igualando el récord de goles en un año natural del Real Madrid, que pertenecía en solitario a Cristiano Ronaldo.

Durante los últimos días, Xabi Alonso les ha dado descanso, antes de comenzar a preparar el primer partido de 2026 y la Supercopa de España. Hasta el 4 de enero no jugarán los blancos, cuando se medirán en el Bernabéu al Betis, en un encuentro en el que cerrarán la primera vuelta del campeonato. Después, viajarán a Arabia Saudí para medirse al Atlético de Madrid en semifinales de la Supercopa de España, donde tendrán en juego el primer título de la temporada.

Con el fin de desconectar, Mbappé ha aprovechado los días libres para acudir a Marruecos. Allí se ha acercado a la capital del país, Rabat, para ver el segundo partido de la selección anfitriona de esta Copa de África. Marruecos se medía a su principal rival por la clasificación, Mali, en un abarrotado estadio donde ha aparecido por sorpresa el delantero madridista.