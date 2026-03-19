Alineaciones probables jornada 29 de Liga EA Sports

La jornada de la Liga EA Sports se celebrará del 20 al 23 de marzo con el Barcelona como líder de la clasificación. La alineación probable de cada equipo para esta jornada 29 decisiva para el campeonato de Liga están disponibles en OKDIARIO. A continuación, vamos a ir partido a partido analizando los onces probables, con las bajas y altas antes del inicio de la jornada:

ALINEACIÓN VILLARREAL-REAL SOCIEDAD (viernes, 21:00 h)

El Villarreal recibe a la Real Sociedad en un partido con claro sabor europeo, con los donostiarras viviendo su mejor racha de la temporada. El submarino amarillo, por su parte, quiere consolidar su cuarta plaza, que le daría acceso a la Champions League frente a un rival de primer nivel. Los chicos de Marcelino García Toral acumulan tres victorias consecutivas en el estadio de La Cerámica.

La alineación probable del Villarreal para este partido será la compuesta por: Luiz Junior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Buchanan, Comesaña, Pape Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pépé.

– MVP Fantasy: Moleiro (176 puntos)

– En racha: Pape Gueye (35 puntos en cinco jornadas)

– El chollo: Pau Navarro (5,1 millones)

La alineación probable de la Real Sociedad para este partido será la compuesta por: Remiro; Aramburu, Jon Martín (o Zubeldia), Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Brais Méndez, Soler; Guedes, Oyarzabal, Barrenetxea.

– MVP Fantasy: Oyarzabal (171 puntos)

– En racha: Caleta-Car (31 puntos en cuatro jornadas)

– El chollo: Barrenetxea (23,7 millones)

ALINEACIÓN ELCHE – MALLORCA (sábado, 14:00 h.)

Los franjiverdes llegan al encuentro con Héctor Fort fuera de combate y John C. como duda. Por su parte, los bermellones no podrán contar con los sancionados Mojica y Jan Virgili. Lesionados: Asano, Bergstrom y Jan Salas, mientras que Kumbulla y Abdón Prats están entre algodones.

La alineación probable del Elche estará compuesta por: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Tete Morente, Aguado, Valera; Febas, Diang; Rafa Mir, André Silva. – MVP Fantasy: Germán Valera (152 puntos)

– En racha: André Silva (22 puntos en cinco jornadas)

– El chollo: Aguado (3,9 millones)

La alineación probable del Mallorca estará compuesta por: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Lato; Mascarell, Samú Costa, Morlanes, Pablo Torre; Joseph, Muriqi.

– MVP Fantasy: Muriqi (180 puntos)

-En racha: Muriqi (21 puntos en tres jornadas)

-El chollo: Pablo Torre (1,3 millón)

ALINEACIÓN ESPANYOL – GETAFE (sábado, 16:15 h.)

Los pericos afrontan el partido con Puado fuera de combate y Calero entre algodones. Pickel cumple sanción. Por su parte, los azulones pierden a Abqar por sanción (dos partidos) y mantienen lesionados a Kamara, Juanmi y Borja Mayoral, mientras que Davinchi ya se ha reincorporado a la dinámica de grupo.

La alineación probable del Espanyol estará compuesta por: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Pol Lozano, Edu Expósito; Dolan, Kike García, Terrats.

– MVP Fantasy: Carlos Romero (150 puntos)

– En racha: Kike García (23 puntos en tres jornadas)

– El chollo: Dolan (19,5 millones)

La alineación probable del Getafe estará compuesta por: David Soria; Femenía, Djené, Duarte, Zaid Romero, Iglesias; Milla, Arambarri, Mario Martín; Satriano, Luis Vázquez.

– MVP Fantasy: Arambarri (162 puntos)

– En racha: Juan Iglesias (40 puntos en cinco jornadas)

– El chollo: Mario Martín (1,9 millones)

ALINEACIÓN LEVANTE – OVIEDO (sábado, 18:30 h.)

El Levante recupera a De la Fuente y Olasagasti tras cumplir sanción. Lesionados: Pablo Martínez, Brugué, Carlos Álvarez y Elgezabal. Matías Moreno se perderá el partido por acumulación de tarjetas. Los visitantes, en alza tras su victoria ante el Valencia, presentan dudas en Ejaria, Dendoncker, Lucas Ahijado y Thiago Borbas.

La alineación probable del Levante estará compuesta por: Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Arriaga, Iván Romero, Olasagasti; Víctor García, Carlos Espí, Paco Cortés.

– MVP Fantasy: Matt Ryan (122 puntos)

– En racha: Carlos Espí (31 puntos en tres jornadas)

– El chollo: Carlos Espí (3,8 millones)

La alineación probable del Oviedo estará compuesta por: Aarón Escandell: Nacho Vidal, David Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Fonseca; Ilic, Reina, Thiago Fernández; Fede Viñas. – MVP Fantasy: Aarón Escandell (160 puntos) -En racha: Fede Viñas (38 puntos en cinco jornadas) – El chollo: Thiago Fernández (434.000 euros) ALINEACIÓN OSASUNA – GIRONA (sábado, 18:30 h.)

Los locales podrán contar con Rubén y Raúl García, que regresan tras cumplir sanción. Míchel recupera a Vitor Reis, su MVP, ausente en el partido ante el Athletic por acumulación de amonestaciones. Lesionados: Bryan Gil, Ter Stegen, Juan Carlos, Artero, Van de Beek y Portu. Lemar y Stuani son duda para el encuentro.

La alineación probable del Osasuna estará compuesta por: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán; Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Rubén García, Budimir, Víctor Muñoz.

– MVP Fantasy: Budimir (153 puntos)

-En racha: Víctor Muñoz (28 puntos en cuatro jornadas)

– El chollo: Boyomo (8,3 millones)

La alineación probable del Girona estará compuesta por: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Fran Beltrán; Ounahi; Tsygankov, Vanat, Joel Roca (o Echeverri).

-MVP Fantasy: Vitor Reis (141 puntos)

– En racha: Tsygankov (38 puntos en cinco jornadas)

– El chollo: Hugo Rincón (4 millones)

ALINEACIÓN SEVILLA – VALENCIA (sábado, 21 h.)

Quinto partido que Almeyda no estará en el banquillo para estar al mando. En el equipo, Peque y Marcao siguen lesionados, mientras que Kike Salas ya se ha recuperado. Por su parte, los visitantes mantienen fuera de combate a Agirrezabala, Foulquier, Diakhaby y Copete.

La alineación probable del Sevilla estará compuesta por: Odysseas; Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Juanlu, Agoumé, Sow, Oso; Akor Adams, Vargas.

– MVP Fantasy: Akor Adams (100 puntos)

-En racha: Sow (33 puntos en cinco jornadas)

-El chollo: Vargas (7,9 millones)

La alineación probable del Valencia estará compuesta por: Dimitrievski; Thierry, Unai Núñez, Cömert, Gayà; Guido Rodríguez, Ugrinic; Javi Guerra (o Beltrán); Ramazani, Sadiq, Luis Rioja.

– MVP Fantasy: Luis Rioja (110 puntos)

– En racha: Ramazani (32 puntos en cinco jornadas)

– El chollo: Dimitrievski (11,5 millones)

ALINEACIÓN BARCELONA – RAYO VALLECANO (domingo, 14 h.)

El Barça afronta el encuentro sin los lesionados De Jong, Koundé, Baldé y Christensen. Joan García está disponible, mientras que Eric García es duda. Llegan tras disputar la vuelta de los octavos de la Champions. Por su parte, los madrileños no podrán contar con el sancionado Mendy y mantienen a Diego Méndez fuera de acción. Además, este jueves jugarán la vuelta de la Conference League.

La alineación probable del Barcelona estará compuesta por: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Olmo, Marc Bernal; Lamine, Lewandowski (o Ferran), Raphinha.

– MVP Fantasy: Lamine (269 puntos)

-En racha: Cancelo (39 puntos en tres jornadas)

-El chollo: Marc Bernal (13,5 millones)

La alineación probable del Rayo Vallecano estará compuesta por: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pacha Espino; Óscar Valentín, Gumbau; Ilias Akhomach, Isi Palazón, Fran Pérez; De Frutos.

– MVP Fantasy: De Frutos (172 puntos)

– En racha: Lejeune (52 puntos en seis jornadas)

– El chollo: Fran Pérez (2,8 millones)

ALINEACIÓN CELTA DE VIGO – ALAVÉS (domingo, 16:15 h.)

El Celta llega tras disputar la Europa League el jueves. No podrán contar con Ilaix Moriba por acumulación de tarjetas y Miguel Román se encuentra lesionado. Los visitantes pierden al sancionado Yusi, pero recuperan a Jon Pacheco y Guevara. Protesoni es duda, mientras que Garcés está inhabilitado por decisión del TAS.

La alineación probable del Celta de Vigo estará compuesta por: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Vecino, Sotelo, Mingueza; Jutglà, Borja Iglesias, Swedberg.

-MVP Fantasy: Radu (159 puntos)

-En racha: Jutglà (22 puntos en tres jornadas)

-El chollo: Jutglà (5,4 millones)

La alineación probable del Alavés estará compuesta por: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Parada, Jon Pacheco, Jonny; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Aleñá; Toni Martínez, Lucas Boyé.

– MVP Fantasy: Toni Martínez (139 puntos)

– En racha: Lucas Boyé (37 puntos en cinco jornadas)

– El chollo: Aleñá (5,8 millones)

ALINEACIÓN ATHLETIC DE BILBAO – BETIS (domingo, 18:30 h.)

El Athletic recupera a Rego tras cumplir sanción. Lesionados en el equipo: Nico Williams, Beñat Prados y Egiluz. Podrían reaparecer Unai Gómez, Paredes y Maroan. Por su parte, los verdiblancos mantienen a Lo Celso e Isco fuera de combate, y Diego Llorente sigue siendo una duda. Además, el jueves afrontan la vuelta de los octavos de la Europa League.

La alineación probable del Athletic de Bilbao estará compuesta por: Unai Simón; Gorosabel (o Areso), Vivian, Laporte, Yuri; De Galarreta, Jauregizar; Sancet; Iñaki Williams, Guruzeta, Berenguer.

– MVP Fantasy: Unai Simón (116 puntos)

-En racha: Laporte (31 puntos en cinco jornadas)

– El chollo: Sancet (20,5 millones)

La alineación probable del Real Betis estará compuesta por: Álvaro Valles; Ruibal (o Bellerín), Diego Llorente (o Bartra), Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Cucho, Abde.

-MVP Fantasy: Fornals (175 puntos)

-En racha: Abde (37 puntos en seis jornadas)

-El chollo: Bellerín (2 millones)

ALINEACIÓN REAL MADRID – ATLÉTICO DE MADRID (domingo, 21 h.)

Derbi de máxima intensidad en el Bernabéu entre dos equipos que llegan tras disputar la vuelta de la Champions. Vuelve Mastantuono a los blancos tras cumplir dos partidos de sanción. Lesiones en el equipo: Courtois (seis semanas), Militao, Rodrygo, Ceballos y Mendy. Bellingham podría hacer su reaparición. En el conjunto rojiblanco, Barrios y Mendoza se perderán el encuentro por lesión, mientras que Oblak es una seria duda.

La alineación probable del Real Madrid estará compuesta por: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga (o Pitarch), Güler; Mbappé, Vinícius.

-MVP Fantasy: Mbappé (266 puntos)

-En racha: Valverde (43 puntos en cinco jornadas)

-El chollo: Lunin (626.000 euros)

La alineación probable del Atlético de Madrid estará compuesta por: Musso; Llorente (o Molina), Pubill, Hancko, Ruggeri (o Giménez); Giuliano, Cardoso, Koke (o Llorente), Baena; Julián Álvarez, Lookman.

– MVP Fantasy: Giuliano, Oblak y Julián Álvarez (135 puntos)

– En racha: Giménez (32 puntos en cinco jornadas)

– El chollo: Musso (687.000 euros)