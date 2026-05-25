Fernando Alonso veta a DAZN: el motivo de la ruptura total durante el Gran Premio de Canadá

La tensión entre Fernando Alonso y DAZN vuelve a convertirse en tema de conversación tras el Gran Premio de Canadá. La ausencia del piloto asturiano en las entrevistas habituales con la plataforma provocó una ola de rumores en el paddock y entre los aficionados de la Fórmula 1. Aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente una ruptura definitiva, distintas informaciones apuntan a un importante distanciamiento entre Alonso y el equipo de retransmisión de la cadena deportiva.

Todo comenzó después de un fin de semana especialmente complicado para Aston Martin. Fernando Alonso sufrió problemas mecánicos y terminó abandonando una carrera marcada por la frustración y la falta de competitividad del monoplaza. Tras la prueba, el bicampeón mundial evitó comparecer ante los micrófonos de DAZN, algo poco habitual teniendo en cuenta la relación cercana que ambas partes habían mantenido durante años, y es que su actual pareja Melissa Jiménez trabaja como reportera en la citada plataforma aunque ahora esté de baja por maternidad.

Según alguno testigos, el asturiano sí atendió a medios de comunicación de habla hispana, a diarios deportivos de nuestro país, etc. Sin embargo, no se paró con DAZN, la cadena que tiene los derechos de emisión en nuestro país de la Fórmula 1. El nombre del periodista Antonio Lobato ha aparecido rápidamente en las especulaciones debido a un reciente vídeo que grabó con el youtuber Senén Morán que podría haber sido el detonante de toda esta tensión.

👀Antonio Lobato sobre la bronca que tuvo con Fernando Alonso «Viene de una maniobra en Bakú 2023. Él la interpresa de una forma y el resto, es decir, TODO EL MUNDO la interpretaba de otra» «Luego en Barcelona nos vimos y discutimos todavía más» 📺Senén Morán (YouTube) pic.twitter.com/qUobO2K3nm — Nachez (@Nachez98) May 7, 2026

La posible razón de Fernando Alonso

En el citado reportaje, Antonio Lobato habla abiertamente del rifirrafe que tuvo con Alonso hace algunos años. «La historia esta fue un adelantamiento en Bakú en el año 2023, él la interpretó de una forma y el resto de otra. Todo el mundo no vio nada. Discutimos, nos vimos en Barcelona y discutimos más todavía, nos llamamos ‘cabezón’ entre nosotros y no fue a más».

Pero la cosa no quedó ahí, y es que Senén Morán le pidió enseñar una foto dedicada de Fernando Alonso tras ganar uno de sus Mundiales de Fórmula 1, y el estado en el que estaba llamó mucho la atención. El cartel estaba lleno de polvo y guardado en un sitio en el que no estaba para nada a la vista, algo que probablemente no haya sentado muy bien al piloto después de hacer un regalo así de especial al periodista años atrás. «Esto tiene que estar enmarcado tío», le decía el youtuber sin cortarse un pelo. «Ya, algún día lo haré», respondió Antonio Lobato con bastante frialdad.