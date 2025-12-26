¡Seis partidos de sanción a Marcao por su expulsión contra el Real Madrid!

Marcao, futbolista del Sevilla, ha sido sancionado con seis partidos por el Comité de Disciplina tras su expulsión contra el Real Madrid. El futbolista del equipo andaluz vio la cartulina roja en la segunda parte (por doble amarilla) del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu -el pasado 20 de diciembre-, pero ahora el Comité le mete seis partidos de castigo, aunque no por la expulsión como tal.

En concreto, un partido por esa doble amarilla, como es normal. Otro partido de sanción es por «conducta contraria al buen orden deportivo» y los cuatro restantes -y aquí está el gran castigo- es por «insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as o cuarto/a árbitro/a».

En el acta del partido entre el Real Madrid y el Sevilla, el árbitro explicó que «una vez expulsado el jugador del Sevilla FC. Nº 23 Marcos Do Nascimiento Teixeira, se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: «Fillo da puta madre», dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro».

Es esta situación por la que Marcao es castigado con seis partidos, lo que asegura que ya no jugará con el Sevilla hasta el mes de febrero. Es un durísimo castigo que el Sevilla alegó ahora sin éxito. Por su parte, Matías Almeyda, entrenador del equipo andaluz, es castigado por un partido por la expulsión que vivió también en el Bernabéu al descanso.