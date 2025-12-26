El Manchester United prepara un ofertón de 200 millones de euros para intentar sacar a Bellingham del Real Madrid el próximo verano. En el club blanco no descartan hacer algún gran traspaso a final de temporada pero declaran «intransferible» al internacional inglés.

Los red devils vienen a por Jude Bellingham y no vienen de farol. El Manchester United, uno de los clubes más ricos del mundo (sin contar los clubes-estado), quiere que el internacional inglés sea su jugador franquicia a partir de la próxima temporada. Están dispuestos a pagar 200 millones por Bellingham al Real Madrid, además de ofrecer al jugador un contrato de seis años a razón de 15 millones netos por temporada, casi el doble de lo que gana actualmente en el equipo madridista.

Jude Bellingham llegó al Real Madrid en el verano de 2023 en una operación que, incluidos los variables que se acabaron cumpliendo, supuso un desembolso cercano a los 120 millones para la entidad de Florentino Pérez. En seis meses demostró que era barato. En su primera temporada no sólo ayudó al equipo de Ancelotti a ganar Liga y Champions, sino que se convirtió en uno de los mejores futbolistas del mundo y se desató como goleador.

Bellingham salió barato

Sólo la inoportuna lesión en el hombro en aquel partido frente al Rayo Vallecano en el Bernabéu pudo frenar la temporada de un Bellingham que había firmado cuatro meses a nivel Balón de Oro. El inglés se metió en el bolsillo al exigente público del Bernabéu y muchos vieron en él al líder que necesitaba en Real Madrid de la próxima década. Pero después de la lesión no ha vuelto a ser el mismo.

La pasada campaña jugó lastrado en lo físico y con una especie de corsé-armadura que le impedía moverse con agilidad. A Bellingham se le veía sufrir en el campo, no estaba ágil ni cómodo con la pelota y sus cifras goleadoras, evidentemente, se resintieron. Además, el inglés fue víctima del bajón de juego de un equipo que muy pronto se le fue de las manos a Ancelotti y al que la llegada de Mbappé sentó como un terremoto que alteró todo el ecosistema y el débil equilibrio de poderes del vestuario.

Cuando llegó al Real Madrid, Bellingham firmó por seis temporadas, es decir, que su contrato expira en junio de 2029. Su cláusula de rescisión, la misma que la del resto de los cracks del equipo: 1.000 millones de euros. La cifra es disuasoria hasta para los clubes-estado, pero la realidad es que ni Bellingham tiene intención alguna (al menos de momento) de irse del Real Madrid ni el Real Madrid tampoco quiere traspasar a Bellingham.

A pesar de que el club que preside Florentino Pérez podría hacer varias ventas este verano, sobre todo si la temporada acaba otra vez en blanco tal como apuntan las actuales sensaciones del equipo, a Bellingham se le considera uno de los cinco jugadores intransferibles junto a Courtois, Militao, Tchouaméni y Mbappé. Da igual que el Manchester United formalice la oferta de 200 millones, el Real Madrid no la aceptará. Sólo si el jugador no mejora su rendimiento y enfurece al Bernabéu, habría alguna opción de que saliera, pero el club blanco cree que en la futura plantilla tiene que estar Bellingham.