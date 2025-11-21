Jude Bellingham vuelve a arrimar el hombro al Real Madrid

Operarse del hombro fue la mejor decisión que ha tomado Jude Bellingham. A pesar del sacrificio de tener que perderse el arranque de temporada, el inglés ha vuelto en plena forma y con ganas de volver a ser esa estrella que enamoró al Real Madrid en sus inicios. Una reconversión física y mental que le ha servido para recuperar la confianza y motivación de lo que es la exigencia de jugar en el Santiago Bernabéu.

El pasado 20 de septiembre ante el Espanyol regresó a los terrenos de juego. Lo hizo acortando los plazos previstos que le marcaron los médicos después de caer en el Mundial de Clubes en verano. Pero Jude no necesitaba más tiempo de descanso porque sabía que estaba al 100%. Levante y Kairat fueron el impulso para regresar al ritmo de competición y, después de caer en el derbi, el inglés se ha ganado volver a ser indiscutible.

Y es que Xabi Alonso sabe de cerca lo que significa tenerle en el campo. Un jugador entregado que es capaz de meterse hasta la portería para rematar y bajar en los repliegues cuando el equipo lo necesita. Desde mediados de octubre, lo juega prácticamente todo. Exceptuando los últimos cuatro minutos en Getafe, Bellingham ha jugado los 90 minutos ante Juventus, Barcelona, Valencia, Liverpool y Rayo. En ese lapso de tiempo dejó grandes actuaciones siendo decisivo, como su gol y asistencia en el Clásico y su diana al conjunto valencianista.

Jude Bellingham vuelve a remar

Con Inglaterra vive una situación anómala. Fue titular ante Albania después de estar fuera los dos últimos parones de selecciones y se enfadó después de que Tuchel le cambiase en el minuto 84. Prueba de su ambición y de que el hombro ha quedado ya en el pasado. Un líder dentro del vestuario que volverá a aparecer este domingo ante el Elche para lamer las heridas después de dos pinchazos consecutivos: «Tenemos que permanecer juntos y prepararnos para otro período de juegos que viene», expresó en sus redes sociales. Una gran notica para el Real Madrid, que necesita a las estrellas para remar juntos para volver a ganar y, sobre todo, volver a convencer.