Xabi Alonso juega su primera ‘final’ en Elche

Xabi Alonso juega su primera ‘final’ este domingo (21:00 horas) en Elche. El Real Madrid podría comenzar su partido en el Martínez Valero tras perder el liderato si el día antes el Barcelona gana su partido frente al Athletic. Tras las sensaciones que dio el equipo en Anfield y Vallecas antes del parón, el conjunto blanco está obligado a ganar en Elche. Xabi se la juega.

En el Real Madrid hay muchas dudas con Xabi Alonso a día de hoy. Muchísimas. La sensación y el juego del equipo en Vallecas y Anfield antes de marcharse al parón dejó tocada su figura. Más si cabe sabiendo que hay una parte del vestuario a la que ha perdido.

Una mala imagen del Real Madrid este domingo en Elche dejaría muy tocada la figura de Xabi Alonso ya a estas alturas de campeonato. Tiene una auténtica ‘final’ para él en el Martínez Valero contra el equipo de Sarabia, una de las grandes revelaciones en esta Liga.

Tiene que ganar o ganar en Elche. No hay otra. No le vale al Madrid de Xabi Alonso el empate, y mucho menos una derrota contra el equipo alicantino. Si por un casual, catastrófico, el equipo blanco cae derrotado, no correría peligro Alonso de ser despedido ya, pero su situación se complicaría mucho. Sobre todo por lo que viene por delante.

Las salidas que tiene el Real Madrid después de Elche son más que complicadas. Tiene que ir a casa del Olympiacos en El Pireo en Champions, a Montilivi y luego San Mamés. Por otro lado, en el club blanco cuentan con que llegaran al Martínez Valero con el Barcelona como líder de la Liga, con la presión que eso conlleva. Lo lógico es que el equipo culé le gane al Athletic en su regreso al Camp Nou.

Xabi Alonso está tranquilo

Por otra parte, Xabi Alonso está muy tranquilo con esta situación. La lleva bien. Saldrá el sábado a la sala de prensa de Valdebebas con toda la normalidad del mundo. Como siempre. Sin sobresaltos.

El entrenador del Real Madrid conoce de primera mano la exigencia que se vive en este club. La vivió como jugador y ahora la vive como entrenador. No es nada nuevo. Xabi Alonso, además, confía en sacar adelante esta situación y que el equipo vaya mejorando semana tras semana.

Pero sus jugadores saben que Xabi Alonso ha perdido a parte del vestuario. Y esa situación es complicada de reconducir y está haciendo daño a la figura del técnico vasco. Jugadores importantes en el club madridista como Jude Bellingham, Vinicius, Valverde o Camavinga son algunos de los futbolistas que no están nada contentos con su entrenador. Y manejar esta situación no está siendo nada sencillo.