Xabi saca el látigo antes de Elche

Xabi Alonso ha sacado el látigo este martes en la segunda sesión de entrenamientos de la semana para el Real Madrid antes de su partido de la jornada 13 de Liga que jugará el próximo domingo contra el Elche en el Martínez Valero (21:00 horas). El técnico madridista ha metido mucho físico mientras espera a que se reincorporen todos los internacionales, que lo harán el viernes.

En cuanto a los lesionados, siguen en su proceso de recuperación Franco Mastantuono, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni y Dani Carvajal, que aún no está entrando en dinámica de grupo. Los otros tres sí que tienen opciones de entrar en la convocatoria de Xabi para Elche. Por su parte, Dean Huijsen, Fede Valverde, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga y Thibaut Courtois están al 100% pese a haberse perdido los compromisos con sus selecciones.

Los jugadores disponibles a día de hoy comenzaron con ejercicios en el gimnasio. Después, sobre el césped, completaron un exigente trabajo físico y concluyeron con carreras. Xabi Alonso quiere apurar las últimas semanas del año con la puesta a punto definitiva de su equipo y que eso se refleje sobre el césped con una superioridad sobre sus rivales. El Real Madrid se juega mucho en Champions hasta el parón navideño y mantener el liderato en Liga.

Xabi espera al resto de internacionales

En cuanto a los internacionales, el equipo blanco sigue esperando a Arda Güler, que juega este martes a las 20:45 con Turquía en La Cartuja contra España, mientras que Vinicius, Eder Militao y Rodrygo lo harán con Brasil en un amistoso frente a Túnez (20:30). David Alaba defenderá la elástica de Austria ante Bosnia y Herzegovina (20:45) y Brahim Díaz la de Marruecos ante Uganda (20:00). Si nada se tuerce, todos estarán contra el Elche, aunque llegarán más justos lógicamente que los que acumulan más sesiones de trabajo en Valdebebas.