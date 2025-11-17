Un bloque envenenado para Xabi Alonso

La palabra bloque se ha vuelto habitual para cualquiera que visite Valdebebas antes de los partidos del Real Madrid. Para Xabi Alonso, los bloques representan las semanas consecutivas en las que el equipo disputa partidos hasta el próximo parón, ya sea por selecciones o por otros compromisos. Desde que el donostiarra dirige al equipo, los madridistas han atravesado tres bloques, y antes de que termine el año, se avecina un cuarto, cargado de retos para un entrenador que necesita buenos resultados para consolidar su proyecto.

Este cuarto bloque arrancará el próximo domingo en el Martínez Valero y concluirá en el Santiago Bernabéu la víspera de Nochebuena. En total, constará de nueve partidos: seis de Liga, dos de Champions y uno de Copa del Rey. Los cuatro primeros encuentros serán fuera de casa, lo que añade un plus de dificultad.

Tras los tropiezos ante Liverpool y Rayo Vallecano antes del parón internacional, el Real Madrid necesita recuperar la senda del triunfo tanto en Liga como en Champions. En el tramo inicial de este bloque, el equipo visitará el Martínez Valero para medirse a un competitivo Elche, Montilivi para enfrentarse a un Girona que lucha por salir del descenso y San Mamés, escenario de uno de los clásicos del fútbol español. Además, en Champions tendrán que viajar al Pireo para jugar contra el Olympiacos, con la obligación de ganar si no quieren complicarse la clasificación.

Una vez completado este exigente maratón fuera de casa, los blancos regresarán al Bernabéu para recibir al Celta el 7 de diciembre. Apenas tres días después llegará un duelo clave para el futuro inmediato de Xabi Alonso: la visita del Manchester City de Pep Guardiola. Una derrota ante los ingleses podría dejar al técnico donostiarra en una situación muy delicada, poniendo en entredicho su continuidad como nunca antes.

Un cierre de año decisivo

Después del choque con el Manchester City, el Real Madrid centrará su atención en la Liga, visitando Mendizorroza para enfrentarse al Alavés y recibiendo al Sevilla en el Santiago Bernabéu en el último partido de 2025. Entre medias, deberán desplazarse a la sede de un equipo de Primera Federación o categoría inferior para disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que este año se han adelantado.

En resumen, este cuarto y último bloque del Real Madrid contará con nueve encuentros de máxima importancia, donde los blancos esperan cerrar el año líderes en Liga, entre los ocho primeros de Champions y en octavos de final de la Copa del Rey. Una serie de partidos decisiva para Xabi Alonso y su equipo.