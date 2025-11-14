Mbappé cuida a Xabi Alonso: «En el Madrid cuando no ganas la gente habla mucho, demasiado»

Kylian Mbappé tuvo doble motivo para sonreír en la noche de ayer. Con un doblete y una asistencia, el ’10’ fue el protagonista de un 4-0 de Francia ante Ucrania que significó la clasificación mundialista de los galos. Además, con su segundo tanto, el delantero alcanzó la cifra redonda de 400 goles y superó Leo Messi y Cristiano Ronaldo como el jugador más joven desde Pelé en firmar estos números. Su alegría con la selección contrasta con los malos resultados recientes del Real Madrid, donde «cuando no ganas la gente habla mucho, demasiado», aseguró Mbappé.

El arranque de temporada del conjunto merengue está siendo muy bueno desde el punto de vista de los resultados. El Real Madrid es líder en Liga y forma parte del Top 8 de la fase de liga de la Champions tras cuatro jornadas, pero las malas sensaciones generadas tras el Clásico han acabado por trasladarse al marcador en Liverpool y Vallecas. En el club preocupa la situación de un Xabi Alonso que ha perdido la sonrisa en las últimas semanas y ha ido minando su autoridad sobre los jugadores tras el ya famoso cambio de Vinicius en el Clásico.

Mbappé está siendo la gran estrella del Real Madrid en este primer curso bajo el mando del técnico donostiarra. La dependencia del gol del francés es notoria y se ha visto en los dos últimos partidos. El ’10’ ha marcado en 14 de los 18 encuentros de los blancos esta temporada. No vio puerta ante Liverpool y Rayo Vallecano, lo que se tradujo en dos partidos en los que el Real Madrid no pudo perforar la portería rival.

Tras el encuentro ante Ucrania, Mbappé fue preguntado por Dani Gil de la Cadena COPE sobre la situación del vestuario del Real Madrid y Xabi Alonso. «¿Qué quieres que te diga? No tengo nada que decir. En el Real Madrid cuando no ganas partidos la gente habla mucho, demasiado», respondió de forma contundente el goleador francés.

🇫🇷 @KMbappe, con @danigilopez, sobre la relación del vestuario del RM con Xabi Alonso, en @partidazocope 🗣️ «¿Qué quieres que te diga? En el Madrid cuando no ganas la gente habla mucho, demasiado» 💪🏽 «Hemos jugado muy mal dos partidos, pero estamos unidos» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/YhTpXvClu6 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 13, 2025

Mbappé ya piensa en el Elche

El ’10’ de Real Madrid y Francia pone el foco en el encuentro ante el Elche, aunque antes deberá jugar en Azerbaiyán (domingo 16 de noviembre a las 18:00 horas) con su selección ya clasificada para el Mundial. El francés ha destacado la posición del equipo en Liga y Champions por encima de los últimos resultados. «No hemos ganado dos partidos, lo sabemos. Hemos jugador muy mal, pero vamos a volver después del parón para ganar contra el Elche. Somos primeros de la Liga y octavos en Champions. No es perfecto, seguro», destacó Mbappé.

Por último, el goleador francés destacó la unión del vestuario frente al pequeño bache que atraviesa el Real Madrid. «En el Madrid cuando hay ‘cositas’ que no funcionan en el campo la gente intenta decir muchas cosas. Pero estamos unidos y vamos todos juntos para ganar todos los títulos este año», concluyó el ’10’.