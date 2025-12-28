El Real Madrid cierra 2025 con pleno de victorias en Liga tras remontar a Unicaja

El Real Madrid cerró un 2025 impecable como local en ACB al cosechar contra Unicaja Málaga en la jornada 12 de la Liga Endesa su vigésima victoria en 20 partidos disputados en el Palacio de los Deportes a lo largo del año (91-82). La de este domingo tuvo que sufrirla más de la cuenta el equipo blanco, que llegó a ir perdiendo por 12 puntos en el tercer cuarto, pero que acabó ganando con relativa comodidad gracias a un aplastante 45-28 en la segunda parte.

El conjunto madridista despidió el año más líder con su undécimo triunfo del curso (sólo una derrota) y está todavía más cerca de llegar primero a la próxima Copa del Rey que se celebrará en Valencia. Su verdugo en la final de la pasada edición copera se deshizo después de una gran primera parte ante la atenta mirada del seleccionador Chus Mateo, presente en el Movistar Arena por primera vez desde su salida del Real Madrid.

Mario Hezonja fue el mejor de los blancos en cómputos generales (19 puntos, ocho rebotes, una asistencia y 20 de valoración), aunque no menos enérgicos estuvieron Walter Tavares (siete, nueve y 15), Usman Garuba en un brutal tercer cuarto (13, tres y 13), Facundo Campazzo y medio Theo Maledon, que arrastraba una gastroenteritis. Chuma Okeke fue baja tras el calentamiento precisamente por dicha enfermedad y también se cayeron Trey Lyles (problemas en el cuello) y David Krämer (descarte).

Sergio Scariolo salió de vestuarios pidiendo a sus jugadores ese extra de energía que si ya cuesta a cualquier ser humano en estas fechas, imagínense a los jugadores de blanco en mitad de semejante maratón de partidos. Chris Duarte, otro distinto y muy mejorado respecto al que se vio en la Supercopa del Martín Carpena hace tres meses, agrandó los ocho puntos de ventaja con los que se marchó Unicaja al descanso, estableciendo la máxima del encuentro en 46-60.

Remontadón del Real Madrid ante Unicaja

Los de Ibon Navarro secaban además al Real Madrid durante los tres primeros minutos de la segunda parte. Hezonja había sido el sostén de su equipo durante la primera, cargándose él, Campazzo y Tavares de una buena minutada para contrarrestar la gran puesta en escena del vigente campeón de la Copa. Fue el argentino quien rompió la sequía, desencadenando más puntos del croata y de Alberto Abalde para evitar que Unicaja rompiese el choque.

Serían los puntos del gallego, un triple de Hezonja y el descanso de Tavares que dio entrada a un bestial Garuba los factores que culminarían un parcial de 25-12 con el que el Real Madrid remontaba y se marchaba al último cuarto con cinco dígitos de ventaja (71-66). La avería de Unicaja llegó desde el triple, sin acierto en toda la segunda mitad y un sangrante 24% (seis anotados de 25 intentos).