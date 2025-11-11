El CTA ignora otra vez al Real Madrid y no se pronuncia sobre los penaltis de Vallecas

El CTA volvió a pasar del Real Madrid y no analizó en su vídeo semanal ninguno de los agarrones que tuvieron lugar el pasado domingo durante el partido de la jornada 12 de Liga en Vallecas. Pep Chavarría, defensa del Rayo, agarró en tres ocasiones a jugadores del equipo blanco dentro del área. La primera fue a Jude Bellingham en la primera parte y las otras dos a Kylian Mbappé, una de ella en los minutos finales.

Ni el árbitro de campo Martínez Munuera ni Figueroa Vázquez en el VAR consideraron que se debía pitar penalti en ninguna de ellas y este martes el CTA, como se sospechaba, tampoco ha entrado a valorar. El resultado podría haber sido distinto de ese empate (0-0) y el Real Madrid acabó muy indignado con la actuación arbitral.

Las jugadas que sí se analizaron por el CTA esta semana fueron el penalti en el Pizjuán por el que el Sevilla logró vencer al Mallorca, el gol anulado al Oviedo en San Mamés contra el Athletic Club y la pena máxima no pitada al Getafe por mano de Mojica en el campo del Mallorca. De esta última concretamente se quejó ferozmente José Bordalás en rueda de prensa, aunque el estamento ha decidido defender a capa y espada las decisiones de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes.

El CTA pasa de los agarrones

Mbappé sufrió dos claros agarrones de Chavarría en el tramo final de partido y ninguno fue pitado. El primero cuando quedaban ocho minutos de encuentro. El lateral izquierdo del Rayo agarró al delantero francés y nadie vio nada. El segundo llegó en el 94′, agotándose el descuento.

Otro agarrón del defensa sobre el francés mucho más claro. Hasta que no tiró al francés no se detuvo y tampoco se pitó nada. Martínez Munuera y Figueroa Vázquez, otra más en contra del Real Madrid y el CTA dando el visto bueno desde el silencio.