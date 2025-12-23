El CTA se empeña en blindar al árbitro que amenazó al Madrid pese a errores grotescos en el VAR

El ‘nuevo’ CTA de Fran Soto sigue dejando muchas dudas y críticas entre los aficionados del fútbol español, que no se explican, entre otras cosas, como González Fuertes puede seguir impartiendo justicia en partidos de Primera División. Su error garrafal del pasado domingo en el VAR de La Cartuja, anulando un gol del Betis por fuera de juego que el sistema semiautomático validaba, sólo es uno más para la colección de pifias con su sello a lo largo de la presente temporada.

El Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, se refieren abiertamente a González Fuertes como el árbitro que les amenazó antes de la última final de la Copa del Rey contra el Barcelona, disputada también en La Cartuja. Y no es para menos, porque su historial negativo en contra de los blancos y otros tantos equipos sólo ha engordado con el paso de los partidos.

González Fuertes se retiró del arbitraje en el campo al término de la pasada temporada, dedicándose desde la actual únicamente al VAR. Antes de ello, creó el sindicato de árbitros españoles, motivo de peso para que el CTA tome la arriesgada decisión de respaldarle tras prácticamente cada error grosero. Y han sido unos cuantos.

El primero llegó en la jornada 3 de Liga, cuando no avisó a su compañero sobre el césped de Mendizorroza de un fuera de juego claro en el gol de Giuliano Simeone que le dio el empate al Atlético contra el Deportivo Alavés. Esa fue la única ocasión en la que el CTA le dio una reprimenda, al mandarle directamente a la nevera en un encuentro del que era asistente de VAR justo a continuación ese mismo día.

El penalti a Vinicius

Desde entonces, una serie de ayudas en forma de partidos importantes. Uno de ellos fue el Alavés-Real Madrid, en el que González Fuertes tampoco avisó a García Verdura de un penalti claro para los de Xabi Alonso por una zancadilla de Tenaglia a Vinicius en el área. La entidad madridista se quejó, con razón, y lo hizo incluso tras ganar.

Así fue el duro discurso de Florentino con el arbitraje y González Fuertes en la comida con los medios de comunicación: «Ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? Y como vieron ayer en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo en nuestras últimas dos salidas no son penalti. Es la novedad de esa temporada».

Un día después, el sindicato presidido por él mismo emitió un comunicado por primera vez en toda la temporada rebatiendo al club blanco y, horas más tarde, el CTA respaldó su decisión en sus cada vez más lamentables vídeos de análisis cuya única finalidad es enredad aún más el asunto del arbitraje español.

El CTA protege a González Fuertes

Así eximió el CTA a González Fuertes de su error en Vitoria: «Es una acción susceptible de señalar penalti y el VAR no interviene. Las faltas se sancionan cuando un jugador actúa de manera imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. En acciones con contacto, depende de la intensidad. No se puede medir de manera objetiva, depende de la percepción arbitral. Determinar si el contacto causa la caída es algo que debe interpretar el árbitro. El CTA considera que esta acción entra en el ámbito dela interpretación. Al tratarse de una acción de interpretación, el VAR no debe intervenir».

Falta por saber si el CTA elegirá la jugada de La Cartuja entre el Betis y el Getafe para sus análisis y si de ser así apoyarán otra vez a González Fuertes. Ya lo hicieron también después de su error en el derbi vasco, al no querer entrar en un fuera de juego posicional que acabó costando un gol en contra a la Real Sociedad contra el Athletic Club.